Besiktas : Rafaela Pimenta choquée par la mise à l’écart d’Éric Bailly

À la surprise générale, le Besiktas a annoncé lundi par le biais d’un communiqué, la mise à l’écart de cinq joueurs majeurs de son équipe. «Il est annoncé que Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Éric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été exclus de l’équipe en raison de mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe. Notre travail sur la nouvelle structure du personnel se poursuit», pouvait-on lire.

Une décision unilatérale qui en a surpris plus d’un, à commencer par Éric Bailly qui ne s’attendait pas à être mis de côté, lui qui se donnait à fond à l’entraînement pour retrouver les terrains après une période d’indisponibilité. Joint par nos soins, la représentante de l’ancien roc défensif de Manchester United et de l’OM s’est dite surprise et surtout choquée par une telle décision. «Nous sommes choqués et cela nous a pris par surprise. Nous préparons notre réaction puisque nous savons qu’Éric n’a rien fait de mal. Les droits du joueur sont violés et nous veillerons à le protéger.» L’affaire n’en est donc qu’à ses débuts…