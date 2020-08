OL : Bruno Cheyrou présente la recrue Cenk Özkaçar

«L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Cenk Özkaçar pour un montant de 1,5 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives d’un maximum de 1,5 M ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert», a annoncé l'Olympique Lyonnais mardi. Un transfert sur lequel Bruno Cheyrou, responsable du recrutement, a travaillé. Interrogé sur le site officiel de l'écurie rhodanienne, il a présenté le jeune défenseur turc.

« C’est un travail de tout le club avec la partie administrative. L’arrivée a été compliquée avec la question du visa mais la cellule de recrutement a bien travaillé pour supervisé ce joueur qui évoluait en Division 2 truque. Il peut être une très bonne surprise par rapport à sa qualité de relance, de ressortie de balle. Il a un bon pied gauche. C’est rare de trouver des défenseurs centraux gauchers. Cela permet à une équipe d’être plus équilibrée. Il est jeune, il a encore une marge de progression très importante. On espère qu’il sera rapidement assez fort pour le club. Il peut amener de l’équilibre dans une charnière centrale où avoir un gaucher est très intéressant, notamment pour la relance. Il a cette force que peuvent avoir les défenseurs turcs. Il y a beaucoup de très bons jeunes défenseurs turcs actuellement en Europe. C’est vraiment un poste où ce pays travaille très bien. Ils ont cette force et cette puissance naturelles alliées à un une certaine qualité dans le jeu qui leur permettent d’être dans les meilleurs défenseurs du monde. »