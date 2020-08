Lothar Matthäus pessimiste pour le FC Barcelone

En avant-match de la rencontre entre le Bayern Munich et le FC Barcelone, Lothar Matthäus avait montré sa confiance de voir le club allemand se qualifier. La légende bavaroise voyait les champions d'Allemagne largement supérieurs aux Catalans. Et ça n'a pas manqué : les Blaugranas ont été humiliés 8 buts à 2.

Sur Sky Sports, il a expliqué sa peine de voir un club comme le Barça autant en difficultés et avec un écart qu'il n'imaginait pas aussi grand avec les Munichois. Alors que l'avenir de Quique Setién et d'une partie de l'effectif est plus qu'incertain, il est plutôt pessimiste pour le futur : « il ne suffit pas de changer d'entraîneur, ils ont besoin de beaucoup de nouveaux joueurs et je ne pense pas qu'ils soient en mesure de dépenser autant d'argent qu'ils l'ont fait jusqu'à présent ».