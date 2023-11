PL : Aston Villa renverse Tottenham

Au Tottenham Hotspur Stadium, Aston Villa défiait Tottenham pour le compte de la 13e journée de Premier League. Après deux défaites consécutives en championnat, les hommes d’Ange Postecoglou se devaient de relever la tête mais la mission s’annonçait délicate contre la bande d’Unai Emery. Si Giovani Lo Celso ouvrait le score avant la demi-heure de jeu (1-0, 22e), les possibles inquiétudes londoniennes avant la rencontre allaient se confirmer au fil des minutes…

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Aston Villa 28 13 13 9 1 3 31 18 5 Tottenham 26 13 8 8 2 3 25 17

Loin d’être résigné après avoir concédé l’ouverture du score, Aston Villa réagissait parfaitement et égalisait, juste avant la pause, par l’intermédiaire de Pau Torres (1-1, 45+7e). Au retour des vestiaires, l’inévitable Ollie Watkins donnait même l’avantage aux visiteurs (1-2, 61e). En fin de rencontre et malgré des débats plus que jamais ouverts (33 tirs au total), le tableau d’affichage ne bougeait plus. Avec cette prestigieuse victoire (2-1), Aston Villa grimpe à la 4e place et double son adversaire du jour. Tottenham est 5e et enchaîne un troisième revers de rang.