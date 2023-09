JT Foot Mercato : Arsenal va se créer un effectif de champion

Arsenal veut frapper City

Après avoir bouclé une saison 2022-2023 pleine de promesse, Mikel Arteta souhaite faire encore mieux cette fois. Avec la Ligue des Champions en plus cette fois à gérer, les Gunners ont entrepris un mercato d’envergure cet été. Arsenal a dépensé plus de 220 millions d’euros en recrutant Kai Havertz, Jurrien Timber, mais surtout Declan Rice. Au fil des ans, Arsenal se construit un effectif capable de rivaliser avec les plus grosses écuries européennes. Contrairement à d’autres clubs anglais, ils ont su garder leurs meilleurs éléments et il y a eu peu de départs. Des cadres comme Martin Odegaard ont même été prolongés. L’international Norvégien va rester à Arsenal jusqu’en 2028. Même si Arsenal est sur une pente ascendante, les dirigeants du nord de Londres sont conscients que l’équipe doit encore être améliorée. Pour ce faire, ils visent notamment à se renforcer dans le secteur offensif. Et à en croire les indiscrétions du Mirror, Arsenal a coché le nom d’Ivan Toney. Son contrat expirant en juin 2025, le buteur anglais souhaite quitter les Bees rapidement et ces derniers en demandent 69 millions d’euros. Le directeur technique d’Arsenal aurait aussi entamé des discussions avec l’entourage d’Ollie Watkins pour un éventuel transfert cet hiver d’après la presse britannique. Toujours d’après The Mirror, Arsenal surveillerait de près la situation d’Ousmane Dembélé si celui-ci se retrouvait disponible sur le marché hivernal prochain, ce qui semble très peu envisageable. Le dernier deuxième de Premier League serait aussi sous le charme de celui qu’on appelle «le nouveau Jude Bellingham». Passé par le centre de formation de Chelsea et Manchester City avant de rejoindre le Borussia Dortmund en 2020, Jamie Bynoe-Gittens est dans le viseur de nombreux clubs du championnat anglais selon les informations du Daily Star. Un jeune Ivoirien du même âge a attiré l’intérêt d’Arsenal : Ousmane Diomande. Selon les indiscrétions de Record, le club anglais aurait déjà fait une offre de 35 millions d’euros au Sporting cet été pour le défenseur, mais celle-ci aurait été rejetée. Pour renforcer ce secteur défensif, Arsenal pense aussi à Robin Le Normand d’après ESPN UK.

Gattuso vient révolutionner l’OM

Hier soir, nous vous avons annoncé en exclusivité sur nos réseaux sociaux que Gennaro Gattuso était en pole position pour prendre les commandes de l’OM. L’Italien a convaincu Pablo Longoria, qui voulait faire signer un nouveau coach avant le match face à Monaco samedi. Sauf retournement de situation, ce sera chose faite ce mercredi. D’ailleurs, il devrait signer un contrat d’un an, plus 1 an en option avant de diriger sa première séance. Puis comme le rapporte L’Équipe, une proposition a bien été formulée à Christophe Galtier, et c’est ce dernier qui a finalement refusé l’offre marseillaise. Le timing ne lui convenait pas, et il a préféré décliner. Non pas que Galtier ne soit pas intéressé par le banc olympien, mais le contexte n’apparaissait pas comme optimal. Résultat, l’OM s’est donc tourné vers l’option Gattuso, sortie du chapeau assez vite. Bien évidemment, il ne viendra pas seul. Selon nos informations, il sera accompagné d’au moins cinq personnes qui intégreront son staff. Luigi Riccio sera son entraîneur adjoint, Roberto Perrone l’entraîneur des gardiens, Marco Sangermani l’analyste vidéo, Bruno Dominici et Dino Tenderini qui sont préparateurs physiques vont débarquer avec lui dans la cité phocéenne, qui va donc prendre un accent italien.

Les officiels du jour

Alors que les responsables de Schalke 04 avaient convenu que le contrat de Thomas Reis devrait être prolongé au début de l’automne prochain, le club mythique de la ville de Gelsenkirchen a décidé de limoger l’entraîneur de 49 ans. Et c’est officiel, Amine Gouiri jouera pour l’Algérie, pays dont il est originaire. L’international espoir tricolore, né à Bourgoin-Jallieu, a rendu sa décision officielle via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Après avoir connu une carrière intéressante, mais à la trajectoire sinueuse, Paul-George Ntep va désormais évoluer en V.League 1 au Vietnam pour tenter de se relancer. Il a officiellement rejoint le club vietnamien du Ho Chi Minh City FC qui a été six fois champion du Vietnam.