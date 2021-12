PSG : l'analyse positive de Mauricio Pochettino après la victoire face à l'AS Monaco

La suite après cette publicité

De retour au Parc des Princes cinq jours après la réception de Bruges en Ligue des Champions (4-1, 6e journée de la phase de poules), le Paris Saint-Germain a enfin renoué avec le succès en Ligue 1. Accroché par l'OGC Nice (0-0) et ensuite malmené par le RC Lens à Bollaert (1-1), le club de la capitale a cette fois-ci répondu présent ce dimanche contre l'AS Monaco, avec un succès 2-0 à la clé. Double buteur, Kylian Mbappé a encore été très bon, mais tout n'a pas été rose dans cette soirée. Parfois, surtout en première période aux alentours de la demi-heure de jeu, le PSG a souffert et a dû prendre son mal en patience.

Même en fin de partie, on a vu Golovin tenter sa chance à deux reprises et la réduction de l'écart n'était pas loin. Bref, le PSG nous a habitué à mieux, mais aussi à bien pire. En conférence de presse d'après-match, Mauricio Pochettino avait en tout cas le sourire, lui qui a globalement apprécié la performance de son équipe : «en face, on avait une très bonne équipe, athlétique, physique, qui a mis du rythme et a essayé de couper nos circuits. Peut-être que ce n'était pareil que face à Bruges mais je pense qu'on a fait une performance professionnelle, sérieuse. Et il faut donner du crédit à Monaco qui est une très bonne équipe.»

«On sait qu'on est dans le bon sens»

Relancé sur le bilan et les performances, le technicien argentin a été très positif : «en termes de résultat, c'est très positif, en termes de performance, il y a toujours des choses à améliorer. Parfois, les améliorations sont difficiles à mesurer mais on sait qu'on est dans le bon sens. On a une équipe avec des caractéristiques spéciales, avec du talent et petit à petit, on essaye de s'améliorer. On espère continuer à s'améliorer pour arriver au mois de février ou mars dans les meilleures conditions à un moment important de la saison. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu de bons moments de jeu, et il y a eu de très bonnes choses. Faire ça pendant 90 minutes, on voit que c'est difficile aujourd'hui en Europe et toutes les équipes ont du mal à maintenir leur niveau de jeu pendant 90 minutes.»

Pour sa dernière à la maison, le PSG a donc assuré l'essentiel face à de vaillants Monégasques qui ont tenté plus souvent leur chance (13 tirs contre 9, 3 frappes cadrées contre 2). Au fur et à mesure, Marquinhos et ses partenaires semblent donc plus performants même si la marge d'amélioration est toujours aussi grande. Avant les fêtes de fin d'année, le club de la capitale tentera en tout cas de passer un tour de Coupe de France contre l'Entente Feignies-Aulnoye (N3) avant de finir sur un déplacement à Lorient en Ligue 1.