Arsenal - Lens : les compositions officielles

Rendez-vous au sommet ce soir pour le RC Lens qui affronte Arsenal à l’Emirates Stadium dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Actuellement 2e de son groupe avec 5 points, Lens joue gros ce soir et doit à tout prix éviter la défaite en terres londoniennes. De son côté, Arsenal est en tête de ce groupe B et n’a besoin que d’un match nul pour rallier les 8e de finale. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Franck Haise fait dans le classique avec un 3-4-2-1. Longtemps incertain, Danso est bel et bien titulaire en défense avec Gradit et Medina. L’autre principal choix du coach lensois est la mise sur le banc de Thomasson, c’est Fulgini qui démarrera cette partie en attaque et accompagnera Sotoca et Wahi. En face, Mikel Arteta aligne son équipe type, Tomiyasu prend la place de White au poste de latéral droit. Pour le reste c’est du grand classique, mis sur le banc le weekend dernier en championnat, Havertz retrouve une place de titulaire.

Les compositions

Arsenal : Raya - Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Rice, Odegaard ©, Havertz - Saka, G.Jesus, Martinelli.

Lens : Samba © - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Haïdara - Sotoca, Wahi, Fulgini.

