Juventus : Maurizio Sarri défend Cristiano Ronaldo

La Juventus n'est pas bien revenue de la trêve forcée et provoquée par la pandémie de coronavirus. Les Bianconeri ont perdu contre le Napoli en finale de Coupe d'Italie (0-0/ 4-2 aux tirs au but) et n'avaient pas battu l'AC Milan au tour précédent (0-0). Deux rencontres au cours desquelles, les hommes de Maurizio Sarri n'ont pas réussi à marquer à l'instar de Cristiano Ronaldo. Le Portugais n'a pas affiché son meilleur niveau et son coach a dû s'expliquer en conférence de presse.

«Cristiano Ronaldo ? Nous avons discuté avant le match face à Milan et celui contre le Napoli, puis hier (samedi ndlr) aussi. Il a inscrit 700 buts à partir de la gauche il est donc normal que sa préférence soit celle-là. En finale j'ai parlé avec les trois attaquant (Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et Douglas Costa ndlr) puis, en analysant avec eux, nous avons tous accepté de partir avec Dybala dans l'axe. Hier, j'ai longuement parlé à Cristiano, car il ne doit pas perdre confiance. J'espère dès demain, mais au plus tard dans une semaine, que le footballeur le plus fantastique de tous les temps reviendra. Vous ne pouvez pas toujours être au sommet» a souligné Maurizio Sarri. Prochaine échéance, ce lundi soir avec un match contre Bologne.