Marcus Rashford réclame son départ de Manchester United

Manchester United a beau avoir un nouvel entraîneur, il risque d’y avoir du changement dans les prochaines semaines. Le club et Ruben Amorim ont convenu de ne plus faire confiance en Marcus Rashford. En d’autres termes, il est en vente. En dépit de son histoire et de ses liens avec les Red Devils, l’attaquant a trop tiré sur la corde ces derniers mois où il n’est plus que l’ombre de lui-même. Il fait trop régulièrement la une des journaux pour sa vie privée, parfois nocturne, et ses performances ont radicalement baissé, alors qu’il touche un salaire annuel de 18,25 M€. Il a fini par perdre son statut de titulaire.

Depuis qu’INEOS a pris la main sur Manchester United, c’est la chasse aux dépenses. Le nouveau propriétaire espère récupérer 45 M€ sur l’international anglais (60 sélections, 17 buts). Cette somme semble difficilement atteignable pour un joueur en nette perte de vitesse depuis deux ans mais, chose positive, Marcus Rashford ne s’opposera pas à son départ. Il estime même avoir fait son temps au club. «Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne».

Les déclarations du joueur de 27 ans surprennent. D’autant qu’elles ont été prononcées ce mardi dans un cadre non-officiel, lors d’une visite de l’ancienne école primaire du principal intéressé, où il procédait à une distribution de cadeaux. C’est ainsi qu’il s’est lâché auprès d’Henry Winter, un journaliste indépendant très suivi en Angleterre. Ce dernier lui a d’ailleurs demandé s’il «serait toujours un Rouge dans l’âme». Réponse de Rashford : « Oui ! À 100 % ». Il n’empêche, le joueur sous contrat jusqu’en 2028 ne fait plus partie des plans de Ruben Amorim. Le Portugais ne l’a d’ailleurs même pas convoqué pour affronter Manchester City dimanche (victoire 2-1 de United).

«C’est décevant d’être écarté d’un derby, mais c’est arrivé, nous avons gagné le match, alors passons à autre chose, élude le joueur. C’est décevant, mais je suis aussi quelqu’un qui, en vieillissant, peut faire face à ce genre de choses. Qu’est-ce que je vais faire ? Rester assis et pleurer. Ou faire de mon mieux la prochaine fois que je serai disponible». Si encore son entraîneur le convoque… Avec 24 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (7 buts et 3 passes décisives), Marcus Rashford vit ses pires heures à Manchester United, peut-être aussi ses dernières. Ses courtisans, comme le PSG, sont prévenus.