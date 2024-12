PSG : la piste Marcus Rashford est réactivée

À 27 ans, Marcus Rashford n’a pas totalement confirmé les espoirs placés en lui. Considéré comme un futur grand du côté de Manchester United, l’Anglais a beaucoup déçu ces dernières années. Malgré des rumeurs de départ, l’attaquant était toujours resté chez les pensionnaires d’Old Trafford. Cette saison, il a ainsi participé à 23 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps de marquer 7 buts et de délivrer 3 assists. Mais Rashford fait encore et toujours l’objet de vives critiques. Hier, Sky Germany a même révélé que les Red Devils souhaitent s’en séparer.

La suite après cette publicité

L’idée serait de le vendre afin d’alléger la masse salariale, alors que le joueur touche un salaire annuel de 18,25 M€. Et pour Ineos et Sir Jim Ratcliffe, qui veulent faire des économies ici et là, se débarrasser de ce gros salaire serait une bonne chose. D’autant qu’ils aimeraient se renforcer, eux qui ne disposent pas d’un gros budget mercato. Ce mercredi, le feuilleton Rashford continue de faire couler de l’encre de l’autre côté de La Manche. Le Telegraph révèle tout d’abord les autres raisons qui poussent les dirigeants mancuniens à vouloir le vendre.

Rashford est à vendre

Outre l’aspect économique, ils ne supportent plus le comportement du footballeur sous contrat jusqu’en 2028. En effet, la publication britannique explique que son mode de vie et ses activités en dehors des terrains ne plaisent pas à MU. En effet, ses nombreuses sorties nocturnes font jaser. L’an passé, il avait d’ailleurs fait polémique après un voyage à Belfast où il avait été photographié en train de boire lors d’une soirée arrosée, alors qu’il avait déclaré au club être malade quelques jours avant.

La suite après cette publicité

Les Mancuniens, qui lui avaient infligé une amende (deux semaines de salaire retenues, ndlr) estiment que ses nombreuses distractions en dehors des terrains nuisent à ses performances. Et si l’attaquant a encore une chance de sauver sa peau, s’il arrive à convaincre le nouveau coach Ruben Amorim (il a marqué 3 buts en 5 matches sous ses ordres, ndlr); la messe semble déjà dite du côté des hautes sphères du club. L’été dernier déjà, la direction avait sondé le marché, sans forcément trouver un point de chute. Cette saison, ils n’excluent pas de le vendre cet hiver. Mais ils s’attendent plutôt à un départ durant l’été.

Deux voies se dégagent déjà

Et le Telegraph ajoute que deux options se dégagent déjà concernant son avenir. En effet, la publication anglaise indique que l’Arabie saoudite, qui raffole des joueurs de Premier League, est une option. La deuxième, elle, mène au PSG. Un club souvent lié à Rashford par le passé. D’ailleurs, le Manchester Evening News ajoute que Paris serait la meilleure destination pour l’international anglais aux 60 capes et 17 buts avec les Three Lions. En ce qui concerne son prix, aucun montant n’a filtré. Mais le Telegraph estime que ce sera pour un montant moins cher qu’espéré. Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est tout de même estimée à 60 M€.

La suite après cette publicité

Il reste à savoir si un club sera disposé à mettre autant d’argent sur lui. En attendant, Marcus Rashford continue d’évoluer à Manchester United. Là-bas, Ruben Amorim veut tout faire pour en tirer enfin le meilleur comme il l’a expliqué récemment. «Nous allons essayer de trouver la bonne solution pour lui, mais il doit être le vrai Marcus, avant tout, pour essayer de revenir à ce moment-là. Ensuite, il aura toute l’aide du staff, du club et des fans parce que c’est un garçon de Manchester United. Mais il doit être le premier à le vouloir.» Le joueur de 27 ans sait quoi faire !