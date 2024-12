Mercato : Manchester United met Marcus Rashford en vente !

Il y a de l’action à Manchester United. Ces dernières heures, les médias anglais ne font que parler du départ précipité du directeur sportif de Manchester United, Dan Ashworth. Ce dernier était censé travailler au sein de la galaxie INEOS, depuis le rachat des Red Devils par Sir Jim Ratcliffe, mais après seulement cinq mois passés à Old Trafford, Ashworth a été prié de plier bagage par le milliardaire anglais.

Cet après-midi, nouvelle annonce choc du côté de Manchester United. Selon Sky Germany, les Red Devils ont mis en vente Marcus Rashford. Âgé de 27 ans, l’ailier anglais est lié à MU jusqu’en 2028, mais son club ne le considère plus comme un intouchable. En clair, Manchester United aimerait s’en séparer au maximum l’été prochain et serait ouvert à un départ cet hiver en cas de belle offre.

Rashford n’est plus invendable

Rashford a déjà essuyé quelques critiques sous l’ère Amorim, mais le média précise que c’est surtout pour une question d’argent que son départ est envisagé. En effet, après avoir souvent utiliser le PSG pour obtenir de juteuses prolongations, Rashford et son salaire annuel de 18,25 M€ commence à coûter cher à MU. Les Red Devils souhaiteraient donc faire partir leur numéro 10 afin de se soulager d’un poids dans le cadre du fair-play financier.

Mais pas seulement, puisque MU voudrait faire un peu comme le PSG qui avait laissé filer ses gros salaires pour avoir plus de marge de manœuvre sur le marché des transferts. Auteur d’un but et d’une passe décisive en cinq apparitions cette saison, Marcus Rashford affiche un bilan global de 138 réalisations et 67 assists en 425 rencontres sous le maillot mancunien depuis la saison 2015/2016. Reste maintenant à savoir si un club est prêt à sauter sur l’occasion.