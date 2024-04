PSG - Clermont : que retenir des grandes premières de Senny Mayulu et Yoram Zague

Luis Enrique compte sur tout le monde. Ce samedi soir, au Parc des Princes, et à quelques jours de retrouver le FC Barcelone pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions, le technicien ibérique l’a une nouvelle fois prouvé. Déterminé à ne prendre aucun risque avec ses cadres, l’ancien coach des Culers, qui n’avait pas convoqué Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez et Nuno Mendes, modifiait alors son onze dans les grandes largeurs. Face à Clermont, bon dernier de Ligue 1, Arnau Tenas suppléait ainsi Gianluigi Donnarumma dans les cages parisiennes. En défense, le jeune Yoram Zague (17 ans), latéral droit de formation, débutait dans le couloir gauche alors que Danilo, Milan Skriniar et Nordi Mukiele complétaient l’arrière-garde. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte était de son côté accompagné par Carlos Soler et l’autre jeune Titi parisien, Senny Mayulu (17 ans). Enfin, Marco Asensio occupait lui un rôle de numéro 10, juste derrière un duo d’attaque composé de Randal Kolo Muani et l’homme en forme du moment, Gonçalo Ramos.

La suite après cette publicité

Les Titis parisiens mis à l’honneur !

Un 4-1-3-2 très expérimental et présentant forcément de nombreuses failles. D’entrée de jeu, les Parisiens peinaient, en effet, à se trouver. Avec le Barça dans un coin de la tête, les troupes de Luis Enrique se rendaient par ailleurs coupable d’un déchet technique inhabituel. Et pour ne rien arranger aux premières impressions laissées, Nordi Mukiele cédait lui sa place dès la 8e minute de jeu suite à un choc violent avec le portier clermontois et dans l’incompréhension la plus totale. Fou de rage au moment de céder sa place à Achraf Hakimi, le numéro 26 parisien, frustré de ne pas pouvoir tenir son rang plus longtemps, ne pouvait d’ailleurs pas contenir sa colère au moment d’échanger avec Luis Campos, venu jouer les pompiers de service. Une soirée globalement compliquée où les champions de France en titre pourront finalement, une fois de plus, remercier Gonçalo Ramos, auteur de l’égalisation dans les derniers instants de ce match (86e). Présent en conférence de presse, le technicien parisien notait, à ce titre, la réaction de ses protégés malgré le nul concédé (1-1).

À lire

PSG : une soirée de tous les records malgré le nul concédé face à Clermont

«Je crois que les joueurs sont professionnels. Nous sommes dans une dynamique excellente et nous n’allons jamais arrêter de jouer les matches à fond. On a été derrière au score, on a eu cette malchance d’encaisser ce but contre une bonne équipe de Clermont. Mais je suis content de l’attitude et du caractère de mes joueurs. Dommage qu’on n’ait pas pu jouer plus longtemps pour marquer ce deuxième but», analysait l’Espagnol de 53 ans. Si la performance des Rouge et Bleu ne restera donc clairement pas dans les annales du football français, ce rendez-vous face aux Auvergnats a, cependant, permis à deux jeunes talents du centre de formation parisien de connaître leur première titularisation sous les couleurs franciliennes. Profitant du turnover XXL opéré par leur entraîneur, Yoram Zague et Senny Mayulu ont, en effet, pu profiter de quelques minutes pour faire étalage de leur qualité. Pour le premier cité, âgé de 17 ans et latéral droit de formation, le bilan est plus que prometteur. Aligné dans le couloir gauche de la défense parisienne, un poste qui n’est pas le sien, le numéro 42 - fort de 16 matches avec les U19 (2 buts, 3 passes décisives) - a en effet montré de très belles aptitudes à bien des égards. Solide défensivement, à l’instar de son premier retour défensif face à Alan Virginius qui lui a valu les applaudissements du Parc des Princes, le droitier d’1m68 n’a jamais plié contre les Clermontois.

La suite après cette publicité

Luis Enrique est déjà conquis !

Crédité d’un 6 par la rédaction FM, il a certes parfois été trop tendre offensivement mais s’est globalement très bien acclimaté à ce rôle inédit. «Je suis très content et très fier. Aujourd’hui, c’était la première. On va essayer de travailler, on va travailler plus à l’entraînement pour revivre ce genre de moments. On va travailler plus pour revivre ce genre d’expérience. Franchement, c’était incroyable. Sur le moment, tu ne te rends pas compte, on te demande de jouer, d’appliquer les conseils du coach, mais à la fin du match, franchement, c’est incroyable. Quand tu vois le public qui t’encourage, qui crie et qui te supporte», notait d’ailleurs l’intéressé pour PSG TV. Serein à la relance, auteur de quelques passes tranchantes, il a récupéré beaucoup de ballons (9) et a fait preuve de caractère dans le duel (7/11). Seule ombre au tableau ? Cette faute empêchant son ami, Senny Mayulu, d’inscrire son premier but en Ligue 1. Au bout du temps additionnel de la première période, ce dernier pensait, en effet, remettre ses coéquipiers dans le droit chemin d’une magnifique frappe croisée mais son but était logiquement refusé après intervention du VAR (45+7). Malgré cette fausse joie, le gamin du Blanc-Mesnil a, lui aussi, prouvé qu’il était destiné à un avenir radieux.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 63 28 41 18 9 1 65 24 18 Clermont 21 28 -27 4 9 15 20 47

Explosif, déroutant sur ses premiers appuis et très souvent trouvé par ses partenaires, le milieu offensif parisien, qui s’était déjà illustré à 16 reprises avec les U19 (3 buts et 4 passes décisives), a souvent mis à mal la défense clermontoise malgré quelques déchets dans son jeu. Sous ses airs de Bradley Barcola made in Paris, le pur produit du centre de formation du PSG était même tout proche d’offrir le but de l’égalisation à Achraf Hakimi mais le Marocain voyait sa reprise échouer sur la barre transversale de Massamba Ndiaye. Véritable danger aux abords de la surface adverse (4e, 13e, 56e), celui qui a également été récompensé de la note de 6, n’a pas non plus manqué de s’impliquer défensivement (17e, 25e, 26e). Souvent présent dans le couloir gauche, un cran plus haut que Yoram Zague, il a participé à l’effort collectif sans relâche (4 ballons récupérés, 1 interception) tout en s’illustrant dans le combat physique (6 duels remportés sur 9 disputés). Déjà buteur, un peu plus tôt cette saison, lors du 6e tour de Coupe de France face à Orléans, le jeune crack parisien cédait finalement sa place à Kang-In Lee pour les derniers instants (67e). Acclamé par les fans parisiens, Mayulu restera finalement comme l’une des très belles surprises malgré la prestation globalement morose du PSG sur le plan collectif. De quoi le combler au moment de répondre aux questions du club.

La suite après cette publicité

«Franchement, une première titularisation au Parc, c’est incroyable. J’ai vraiment bien aimé cette sensation. Ce match, franchement, c’était que du plaisir en plus avec nous deux titulaires, c’est incroyable. Franchement, expérience impeccable. Bien sûr, là, le coach nous a mis titulaire. Maintenant on attend pas forcément au prochain match qu’il nous mette encore titulaire. Nous, on travaille à l’entraînement de jour en jour, on progresse. Je pense qu’il le voit et après c’est lui qui fait ses choix». Interrogé sur le turnover opéré face aux Auvergnats, Luis Enrique profitait d’ailleurs de sa présence face aux journalistes pour féliciter ses deux protégés. «Mon objectif était de trouver un onze compétitif. Il y avait des joueurs concentrés sur ce match. Je félicite Senny (Mayulu) et Yoram (Zague), on compte sur eux, ils ont été magnifiques. Ils viennent du centre et les deux ont fait ce qu’on attendait d’eux», assurait l’Espagnol en conférence de presse, quelques minutes après son passage devant le micro de PSG TV. «Je me dois de féliciter Mayulu et Zague parce qu’ils ont été merveilleux, surtout Mayulu. Il a marqué un grand but. C’est dommage qu’il ait été refusé. Mais je les félicite. Ils sont de la maison. Ils sont des nôtres. Nous voulons qu’ils soient importants». Un message fort qui ne devrait pas manquer de ravir les deux pépites parisiennes, bien décidées à profiter de la moindre occasion pour s’illustrer sous la tunique parisienne.