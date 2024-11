SPL : Al-Nassr domine Al-Riyadh grâce à Sadio Mané

Après le succès d’Al-Hilal sur Al-Ettifaq plus tôt dans la journée (3-1), un autre prétendant au titre disputait cette 10e journée. Al-Nassr a eu du mal mais l’a bel et bien emporté sur la pelouse Al-Riyadh (1-0) grâce à un but inscrit par Sadio Mané un peu avant la pause (41e).

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont eu beau avoir plusieurs situations pour alourdir la note, ils n’y sont pas parvenus. Ils repartent tout de même avec les trois points et pointent désormais à la 3e place de Saudi Pro League, à déjà 6 points du leader Al-Hilal.