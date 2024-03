FC Metz - AS Monaco : les compositions officielles

Duel entre un prétendant européen et un relégable ce samedi. À 17h, au Stade Saint-Symphorien, le FC Metz, deux victoires lors des treize derniers matches de Ligue 1, reçoit l’AS Monaco, une seule défaite lors des huit dernières rencontres de championnat. Si les Grenats, 17es avec 23 points, compte seulement trois longueurs de retard sur Lorient, premier non-relégable, le club du Rocher, lui, est quatrième avec le même nombre de points (46) que Lille, troisième et un match en plus. Le match est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h.

Pour cette rencontre, László Bölöni, privé de Colin, Jean Jacques, N’Doram, Lamkel Ze et Sabaly, aligne un un 5-2-3 avec Kouao, Lô, Traoré, Candé et Udol en défense. Lamine Camara est accompagné d’Atta au milieu de terrain tandis que Mikautadze sera épaulé de Van den Kerkhof et Asoro en attaque. En face, Adi Hutter, privé de Mohamed Camara, Maripan, Caio Henrique et Zakaria, aligne un 4-2-3-1 avec Vanderson et Jakobs en latéraux, une défense centrale Singo-Kehrer, Fofana et Minamino en double-pivot tandis que Akliouche, Golovin et Ben Seghir tenteront d’alimenter Ben Yedder, seul en pointe. Balogun, lui, débute une nouvelle fois sur le banc.

Les compositions d’équipes :

FC Metz : Oukidja - Kouao, Lô, Traoré, Candé, Udol - Atta, L.Camara - Van den Kerkhof, Ben Yedder, Asoro

AS Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Jakobs - Fofana, Minamino - Akliouche, Golovin, Ben Seghir - Ben Yedder