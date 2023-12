Premier League : Manchester City concède le nul contre Tottenham et s’éloigne d’Arsenal

Après le succès des Gunners samedi, Manchester City était dans l’obligation de l’emporter ce dimanche afin de recoller avec le leader de Premier League. Mais pour cela, il fallait s’imposer contre une équipe des Spurs intéressante cette saison, mais dans une mauvaise passe avec trois défaites consécutives, en plus d’une avalanche de blessures. Les Cityzens restaient sur deux matches nuls en Premier League, mais avaient le champ libre pour remporter ce choc.

La suite après cette publicité

À l’Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola ont pourtant été surpris rapidement après une contre-attaque rapidement menée par les Spurs et une très belle déviation de Kulusevski pour Son, qui pouvait tromper Ederson après une belle percée (1-0, 6e). Mais le Sud-coréen n’a même pas eu le temps de digérer son but qu’il a malheureusement contré un coup-franc d’Alvarez dans son propre but (1-1, 9e). Une égalisation express, qui a permis au réveil mancunien, à l’image d’une belle frappe de Doku sur la barre transversale (30e). Mais Tottenham n’a pas tenu très longtemps puisqu’un sublime mouvement collectif a été conclu par Foden pour donner l’avantage aux siens (2-1, 32e).

À lire

Vidéo : le superbe mouvement collectif de Manchester City conclu par Phil Foden contre Tottenham

Erling Haaland a eu beaucoup de mal

Mais les Cityzens n’ont pu tuer le match. Haaland a notamment eu beaucoup de mal et a loupé deux grosses occasions (13e et 37e), avant une sublime arrêt de Vicario devant Silva (46e). Puis l’intensité du match est retombée et, au meilleur des moments, Son pouvait donner en retrait à Lo Celso une belle balle de but, qu’il a conclu grâce au poteau (2-2, 69e). La fin de match s’est alors emballé avec des occasions des deux côtés, mais le résultat n’arrangeait personne.

La suite après cette publicité

Et sur une erreur regrettable de Bissouma, Manchester City a mené un contre éclair. Dans la surface, Haaland servait parfaitement Grealish au point de penalty pour le but de la victoire (3-2, 82e). Tottenham semblait alors sonné, mais un dernier centre décisif sur Kulusevski permettait aux Spurs d’arracher le nul (3-3, 90e). Sur le fil, les Spurs mettent fin à leur série de défaites et remonte à la 5e place avant d’affronter West Ham cette semaine. De leur côté, les Skyblues restent troisièmes et à trois points d’Arsenal, avant d’aller à Aston Villa. Un mauvais résultat à domicile.