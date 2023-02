JT Foot Mercato : les couacs de dernière minute du mercato hivernal

Les malheurs du mercato

La suite après cette publicité

Le jeune Ismaël Gharbi a vu son transfert à l’OGC Nice capoter. Les deux dossiers Gharbi et Ziyech étaient liés. Nos confrères de RMC Sport reviennent sur ce deal loupé et expliquent que le PSG et Nice avaient un accord avant 22h30. Mais les Parisiens ont transmis les documents qu’une fois avoir reçu ceux d’Hakim Ziyech. Résultat, la LFP a réceptionné les éléments du prêt de Gharbi à 23h05 soit 5 minutes trop tard. L’OGC Nice, à l’instar du PSG, a demandé une dérogation auprès de la Ligue. Mais comme pour le Marocain, la commission juridique de la LFP a invalidé le prêt de Gharbi. Toujours selon RMC Sport, au moins deux autres joueurs qui devaient signer dans un club de Ligue 1 ont connu la même mésaventure. En Espagne, le FC Barcelone a connu une situation similaire. Le média espagnol Sport rapporte qu’à cause de problèmes bureaucratiques avec le Los Angeles Galaxy et la MLS, l’opération Julián Araujo n’a pas pu aboutir. Le Barça et l’équipe nord-américaine s’étaient pourtant mis d’accord sur un prêt avec option d’achat de 5 M€ pour la signature du latéral droit. Le Mexicain devait d’abord rejoindre l’équipe B des Blaugranas avant de rejoindre à court ou moyen terme l’équipe A. Le Barça attend désormais que la FIFA valide l’opération.

Le coup bas de Chelsea à Ziyech

Tout était pourtant bouclé ! Le PSG et Chelsea s’étaient mis d’accord pour le prêt d’Hakim Ziyech. Le Marocain avait passé avec succès sa visite médicale, il ne manquait plus que l’homologation du contrat par la LFP. Et finalement, la vente est tombée à l’eau. La faute à une succession d’erreurs de la part des Blues, qui donnent le sentiment d’avoir volontairement saboté le transfert. Le journal L’Equipe nous dévoile aujourd’hui les coulisses de ce deal rocambolesque. On apprend ainsi qu’un premier document erroné a été envoyé vers 21h50. Chelsea n’a pas donné signe de vie pendant 1h avant d’envoyer un deuxième document… pas signé ! Face au timing très serré, le PSG prend l’initiative de renvoyer ce contrat paraphé par le club et Ziyech. Trois minutes plus tard, Chelsea répond en ne comprenant pas la situation, mais finit par envoyer un nouveau document. Cette fois-ci sans la pièce jointe… Une version finale et sans erreur arrive finalement dans les bureaux du siège du PSG à 23h03. Trop tard. Les clubs français avaient jusqu’à 23h pour transmettre les papiers du transfert à la LFP. Le club parisien a bien tenté de faire une réclamation devant la Ligue, mais le verdict est tombé : Hakim Ziyech ne sera pas un joueur du PSG. Malgré les preuves apportées dans ce dossier, les Blues n’ont pas été jugés responsables de ce flop. Un sacré camouflet pour le club de la capitale française et pour le joueur qui est forcé de retourner à Londres, contre son gré.

À lire

La vérité sur le dossier Ziyech, grosse inquiétude pour Neymar !

Les officiels du jour

Le PSG a annoncé le transfert définitif d’Ander Herrera. Initialement prêté à l’Athletic Bilbao jusqu’à la fin de la saison, le milieu de terrain espagnol s’est engagé avec le club basque sous la forme d’un transfert définitif. Le joueur de 33 ans a été vendu dans le but de pouvoir boucler le départ de Keylor Navas à Nottingham Forrest, car le club francilien avait atteint son quota de joueurs prêtés pour la saison. Angelo Fulgini fait son retour en Ligue 1 ! Comme nous vous l’avions révélé, le milieu de 26 ans quitte Mayence pour le RC Lens. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Il s’engagera dans la foulée avec les Sang et Or jusqu’en 2027. Kamaldeen Sulemana parti à Southampton, le Stade Rennais a trouvé son remplaçant dans les ultimes instants du mercato. Les Bretons ont officialisé tard dans la nuit la signature d’Ibrahim Salah en provenance de la Gantoise. L’international espoir marocain s’est engagé avec le Stade Rennais jusqu’en 2027. Pour conclure, Fulham s’est fait prêter Cédric Soares en provenance d’Arsenal pour le reste de la saison en cours.