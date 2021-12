Bayern Munich-FC Barcelone : les compositions probables

La suite après cette publicité

Deuxième du groupe E, le FC Barcelone (7 points) ne peut plus rattraper le FC Barcelone (17 points), mais le club catalan est loin d’être serein. À plusieurs milliers de kilomètres de l’Allianz Arena, le Benfica affronte le Dynamo Kiev. Troisièmes à deux longueurs des Culés, les Lisboètes peuvent encore doubler les Barcelonais. Un espoir entretenu par les performances du Bayern en Ligue des Champions, surtout face au Barça.

Sur la scène européenne, les Munichois ont marqué au moins deux buts lors de leurs 11 derniers matches disputés à domicile. Au niveau des confrontations directes, le géant allemand reste sur trois succès de rang face aux Blaugranas (3-2, 8-2, 3-0). Il faut remonter en 2015 pour voir la dernière victoire catalane (3-0). Vous l’aurez compris, ce match aura un fort enjeu pour les Blaugranas. Reste toutefois à savoir si Julian Nagelsmann fera énormément tourner ou non son effectif.

Le Bayern devrait faire tourner, un peu

Selon les dernières informations venues d’Allemagne, le coach bavarois ne compte pas remanier son effectif à 100%. Ainsi, Manuel Neuer devrait garder les buts. Devant lui, une défense à trois composée de Niklas Süle, Dayot Upamecano et de Lucas Hernandez. Alphonso Davies et Kingsley Coman devraient occuper les postes de pistons gauche et droit, tandis que le duo Marc Roca-Corentin Tolisso évoluerait devant la défense. Enfin, Thomas Müller et Jamal Musiala seraient en soutien de Robert Lewandowski.

En face, Xavi devrait aligner un onze assez classique. Marc-André ter Stegen aux cages, avec Jordi Alba, Ronald Auraujo, Gerard Piqué et Eric Garcia en défense. L’entrejeu culé s’articulerait autour de Sergio Busquets dans l’axe, épaulé par Frenkie De Jong et Nico Gonzalez. Enfin, la pépite Gavi évoluera un cran au-dessus, aux côtés de Memphis Depay et de l’homme sur lequel mise beaucoup Xavi, Ousmane Dembélé.

