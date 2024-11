Espagne : la réflexion de Luis de la Fuente sur le cas Kylian Mbappé

Depuis que Didier Deschamps a décidé de se passer de Kylian Mbappé pour le rassemblement de l’équipe de France, les débats autour du capitaine des Bleus n’en finissent pas. Questionné à ce sujet par Radio Marca, Luis de la Fuente a donné son point de vue sur cette situation rocambolesque, en utilisant pour exemple, le cas de Lamine Yamal, absent du groupe de l’Espagne, suite à une blessure à la cheville.

La suite après cette publicité

« Chacun gère les choses chez lui comme il l’entend. Tous les joueurs espagnols veulent venir en équipe nationale et nous devons nous sentir privilégiés pour cela. À partir de là, les entraîneurs doivent prendre des décisions. Si Lamine ou un autre joueur ne vient pas, c’est soit à cause d’une décision technique, soit parce qu’il n’est pas en forme. Il n’y a plus de chiffres ou de choses bizarres. Si Lamine n’est pas là, c’est parce qu’il a un problème pour partir et qu’il n’était pas prêt pour la compétition », a indiqué le sélectionneur espagnol de 64 ans.