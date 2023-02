Jamaïque : adidas présente ses premiers maillots pour les Reggae Boyz

Une belle aventure démarre. Depuis le début de l’année 2023, adidas est devenu le nouvel équipementier officiel de la Jamaïque après la fin de la collaboration longue de 4 ans entre la Fédération jamaïcaine et Umbro. Si la marque aux trois bandes a déjà révélé quelques nouvelles pièces des Reggae Boyz, elle vient de présenter, ce lundi, les nouveaux maillots domicile et extérieur de la sélection dirigée par Heimir Hallgrímsson.

Un maillot domicile efficace

Les premières conceptions d’adidas pour la Jamaïque se veulent à la fois simple mais traditionnelles. On retrouve la couleur jaune dominante sur le maillot domicile, traversé par des bandes vertes verticales prenant également la forme des manches. Les indissociables trois bandes de la firme allemande, au niveau des épaules, sont elles noires, alors qu’en liseré, une bande noir et vert entoure cette tunique.

Sur le bout des manches, on aperçoit une succession des couleurs susmentionnées composant cette tenue. Un aspect que l’on retrouve au niveau du col, comme pour bien marquer le respect des couleurs et des valeurs aussi bien traditionnelles qu’historiques de la Jamaïque.

Du sobre pour l’extérieur, de l’original pour le pré-match

Pour le maillot extérieur, adidas l’a joué sobre, en témoigne ce noir uni dominant présent sur la majeure partie. Pour mieux ressortir, du rouge, du vert plus foncé et un jaune plus clair viennent, en liseré, habiller le col et les manchettes de cette tunique away.

La célèbre marque aux trois bandes en a aussi profité pour dévoiler au grand jour un nouveau maillot pré-match, qui, pour le coup, se veut beaucoup plus original et s’éloigne des sentiers battus. Sur fond bleu foncé, ce qui ajoute beaucoup de caractère, on notera la présence de nombreux symboles et motifs vert, jaune et rouge qui devrait plaire aux amoureux des tenues sortant de l’ordinaire.

La Jamaïque, un partenaire stratégique

Reste à connaître l’avis des Jamaïcains sur ces nouvelles créations d’adidas, qui, même si les Reggae Boyz ne sont classés qu’en 64e position au classement FIFA, peut compter sur le pouvoir marketing de cette sélection. Car oui, la Jamaïque reste un partenaire stratégique intéressant, notamment grâce à la puissance de sa culture, appréciée à travers le monde.

Ce n’est par exemple pas un hasard si l’Ajax avait lancé un maillot hommage à Bob Marley, icone du Reggae et symbole des Jamaïcains, lors de la saison 2021-2022. Un choix payant puisque cette tenue spéciale avait cartonné et fait encore des ravages sur le marché. Sans oublier qu’Arsenal avait sorti, avec adidas en début de saison 22-23, un maillot pré-match aux couleurs du drapeau national de la Jamaïque. Preuve qu’une certaine influence émane de ce côté-là.