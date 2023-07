Le fils d’Andriy Shevchenko signe à Watford

Seulement âgé de 16 ans, Kristian Shevchenko signe du côté de Watford en Championship. Le jeune joueur avait joué avec les Hornets quelques matches à la fin de la saison 2022/2023 et vient de s’engager avec l’équipe de la banlieue nord-ouest de Londres.

D’ailleurs, son père Andriy avait célébré la naissance de son fils suite à un but contre … Watford en 2006. Né à Londres et éligible aussi à la sélection anglaise, il peut aussi jouer pour la Pologne et les États-Unis via sa mère Kristen Pazik. Le jeune attaquant était passé du côté de Chelsea et de Tottenham lors de ses précédentes années de formation.

