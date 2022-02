Ligue 2 : Toulouse maîtrise Dijon et reprend la tête

Après le match nul concédé à Bastia (0-0) et l'élimination en Coupe de France contre Versailles (1-0), le Toulouse FC devait se relancer devant son public, à l'occasion de la 23e journée de Ligue 2 face à Dijon. Après un début de partie bien maîtrisé, Van den Boomen trouvait Ngoumou au second poteau, qui ouvrait le score de la tête (1-0, 24e). Une joie de courte durée pour le Téfécé puisque Scheidler, qui a bien repris une frappe de Deaux repoussée par Nicolaisen juste devant sa ligne, pouvait égaliser (1-1, 33e).

La suite après cette publicité

Et juste avant la pause, sur un corner de Van den Boomen, le Néerlandais a (encore une fois) fait part de sa précision pour trouver la tête de Nicolaisen et reprendre l'avantage (2-1, 44e). En seconde mi-temps, Ratao profitait d'une erreur d'Ecuele Manga pour alourdir le score (3-1, 65e) et Onaiwu lâchait une belle frappe lointaine (4-1, 81e) pour sceller la victoire des Violets, qui reprennent la tête du Championnat, avant un déplacement à Valenciennes. Dijon, qui restait sur deux victoires consécutives, stagne à la neuvième place dans l'attente des autres résultats de la journée et devra se relancer contre Pau.