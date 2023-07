Amicaux : Clermont bat Troyes, Brest s’impose contre Guingamp

Ce samedi, plusieurs rencontres entre clubs de Ligue 1 et Ligue 2 avaient lieu. C’est ainsi que Clermont et Troyes se sont donnés rendez-vous à Moulins. Aspirant à rapidement remonter dans l’élite, l’ESTAC a réalisé une entame convaincante, dominant les Clermontois jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, et avec l’entrée en jeu de plusieurs titulaires, les ouailles de Pascal Gastien ont peu à peu repris l’ascendant dans la rencontre. Et alors que Mohammed Cham a été fauché dans la surface, c’est Grejohn Kyei qui a transformé ce penalty (1-0, 71e) qui a donné un avantage définitif au CF63.

Dans le même temps, Brest s’en est allé défier Guingamp au stade de Roudourou. Plus inspirés techniquement, ce sont les joueurs de Ligue 1 qui ont ouvert le score quand Romain Del Castillo a déposé un centre parfait à destination de Jérémy Le Douaron, qui n’a pas tremblé (1-0, 14e). Faisant le dos rond face à la révolte des locaux, les Ty-Zefs se sont finalement imposés par la plus petite des marges en montrant un visage plutôt convaincant.

