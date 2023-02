Roman Abramovich veut investir dans plusieurs clubs brésiliens

La suite après cette publicité

Propriétaire de Chelsea lors de la période la plus faste de l’histoire du club, avec 21 trophées cumulés sur 19 années, l’oligarque russe Roman Abramovich avait été contraint par le gouvernement britannique de vendre le club, en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, quelques jours après l’invasion russe en Ukraine.

Mais à en croire les informations du média brésilien Universo Online, le magnat russe n’a pas tiré un trait sur le football puisqu’il souhaiterait désormais réinvestir une partie de sa fortune dans plusieurs actions de clubs brésiliens. La publication brésilienne rapporte qu’au moins six équipes de premières et deuxièmes divisions brésiliennes, auraient rencontré des représentants de groupes russes ces dernières semaines dans le but de négocier. En 2022, Roman Abramovich avait déjà ouvert des négociations avec le club turc de Göztepe, mais la transaction n’avait finalement jamais abouti.

