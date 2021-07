Burnley prêt à dépenser 15M€ pour recruter Maxwel Cornet

Les mercatos passent et Maxwel Cornet est toujours un fidèle soldat de l'Olympique Lyonnais. Formé au FC Metz et arrivé chez les Gones en janvier 2015, le joueur aujourd'hui âgé de 24 ans a gravi les échelons pour s'imposer avec les différents entraîneurs qu'il a connus. La saison dernière encore, l'international ivoirien (22 sélections, 5 buts) a disputé 39 matches toutes compétitions confondues sous les ordres de Rudi Garcia, parti depuis et remplacé par Peter Bosz. Justement, pour la première du Néerlandais sur le banc samedi soir lors du match amical contre Bourg-en-Bresse Péronnas, le latéral gauche était titulaire pour disputer la première période.

L'aventure commence donc bien pour Maxwel Cornet sous l'ère Bosz, mais celle-ci pourrait finalement prendre fin dans les semaines à venir, en cas de départ lors de ce marché des transferts estival. Il y a quelques jours, The Sun expliquait que le Leeds United de Marcelo Bielsa avait inscrit son nom sur sa liste d'envies pour cet été. Mais la formation anglaise n'est désormais plus la seule sur le coup. D'après les informations du média britannique, un autre club de Premier League a désormais l'Ivoirien dans son viseur : Burnley.

Le Hertha Berlin aussi sur le coup ?

Loin de leur meilleure version en 2020-2021 avec une dix-septième place en Premier League, les Clarets veulent se renforcer et Nathan Collins est déjà arrivé pour 14 millions d'euros, lui qui va certainement remplacé Ben Gibson, parti à Norwich, en défense centrale. Du coup, l'équipe dirigée par Sean Dyche prépare tout simplement une offre de 13 millions de livres sterling pour Maxwel Cornet, soit environ 15M€ ! Les dirigeants de Burnley apprécient en effet la polyvalence de l'ancien Messin, qui peut joue derrière ou un peu plus haut.

Malheureusement, en plus de Leeds United, le club anglais va avoir un autre concurrent puisque le Hertha Berlin pourrait aussi passer à l'attaque. Et The Sun affirme que le club de Bundesliga mettra certainement plus d'argent sur la table en cas d'offre. On pourrait donc assister à une bataille Burnley-Hertha Berlin cet été pour s'attacher les services de Maxwel Cornet, encore sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2023 et qui avait coûté environ 400 000 € au club rhodanien en 2015.