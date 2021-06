Le Leeds de Marcelo Bielsa veut piocher à l'OL

Illan Meslier, Raphinha. Les dernières recrues made in Ligue 1 de Leeds ont donné entière satisfaction outre Manche. Alors les Peacocks de Marcelo Bielsa se verraient bien accueillir un nouveau joueur du championnat de France cet été. Il s'agit de Maxwel Cornet (24 ans).

Selon les informations du Sun, el Loco apprécierait le profil de l'international ivoirien de l'Olympique Lyonnais (22 sélections, 5 buts), particulièrement sa vitesse et sa polyvalence côté gauche. L'Argentin, qui connaît bien la L1 depuis ses passages à Marseille et à Lille, se verrait bien attirer le Gone dans ses filets.

Trop cher... pour l'instant

Et cela tombe plutôt bien puisque, selon les échos en provenance du Groupama Stadium, l'ancien Messin, sous contrat jusqu'en juin 2023, disposerait d'un bon de sortie pour cet été. L'OL attendrait un chèque avoisinant les 25 M€ pour le laisser filer sous d'autres cieux. Un montant pour l'heure un peu trop élevé pour Leeds, explique le Sun.

Les Anglais doivent en effet d'abord statuer sur leur effectif avant de pouvoir présenter une offre conséquente pour un élément extérieur, raconte le tabloïd. Brillant à chacune de ses apparitions contre Manchester City en Ligue des Champions, Maxwel Cornet, lui, ne dirait sans doute pas non à une aventure en Premier League. Patience, le mercato ne fait que commencer.