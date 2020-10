Le projet de la Super League Européenne à 5 milliards d'euros se précise

Et si la crise sanitaire et économique faisait accélérer les réformes liées aux compétitions de football ? Il faut croire que ça en prend le chemin d'après les informations révélées par Sky Sports ce mardi. Alors que la Ligue des Champions reprend ses droits aujourd'hui, la star des coupes d'Europe est plus que jamais menacée par la Super League Européenne. Vieux serpent de mer, ce sujet en train de se concrétiser et peut-être même plus rapidement qu'on ne le croit. Un plan de 6 milliards de dollars (environ 5 milliards d'euros) est en préparation avec le soutien de la FIFA.

Une douzaine de clubs répartis entre l'Angleterre (au moins 5 équipes anglaises selon le média), la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne sont actuellement en négociations pour lancer cette compétition qui pourrait voir le jour dès 2024 selon les dates provisoires fixées. Le projet est simple bien qu'il n'a pas encore été arrêté. Entre 16 et 18 formations se rencontreraient sous la forme classique de matches aller-retour dans un championnat, avant de voir les premiers du classement se disputer le titre à travers un tableau final. Évidemment, les dotations s'élèveraient à plusieurs millions d'euros pour chaque participant.

Un plan de 5 milliards d'euros à l'étude

Une source de l'industrie du football confie même à Sky Sports que le projet pourrait être ficelé d'ici la fin de ce mois d'octobre, même si des détails clés comme le nombre et l'identité des participants n'ont pas encore été bouclés. Cette même source affirme qu'il s'agit là du «plan de développement le plus important en football de clubs depuis des décennies.» C'est la célèbre banque américaine JP Morgan qui est en négociations avancées pour financer l'emprunt de 6 milliard de dollars. Elle devrait probablement être rejointe par d'autres établissements bancaires.

À la tête de ce projet tout neuf, on retrouve notamment Liverpool et Manchester United. Comme pour la réforme de la Premier League incarnée par le Project Big Picture, les deux clubs anglais ont pris les devants. Arsenal, Chelsea, Manchester City et Tottenham ont quant à eux été approchés, tout comme le Barça, l'Atlético, le Real Madrid, le PSG, la Juventus et le Bayern Munich. Les clubs fondateurs seraient mieux lotis que les autres puisqu'ils ne pourraient pas être éliminés de cette Super League pour les 20 premières éditions.

Autrefois réticents à cet immense projet, les clubs anglais sont cette fois en première ligne, signe que les mentalités ont évolué outre-Manche où le championnat local est toujours apparu comme prioritaire. Reste à savoir ce que dira l'UEFA, qui a prévu de réformer la Ligue des Champions en 2024 comme nous vous l'expliquions ce matin. Sans accord ni même soutien de l'instance européenne, il paraît compliqué de mettre cette Super League continentale en place, même si le lobbying gagne petit à petit du terrain.