L'UEFA veut augmenter le nombre de participants à sa Ligue des Champions

Pandémie de Covid-19 oblige, l'UEFA avait innové pour terminer la Ligue des Champions 2019/20. Oubliés les matches aller-retour, l'instance dirigeante du football européen avait instauré un Final 8, entièrement disputé à Lisbonne, avec des matches secs à élimination directe. Un format qui avait plutôt plu et qui, de l'aveu d'Aleksandr Ceferin, pourrait être remis au goût du jour à l'avenir.

La suite après cette publicité

Mais ce n'est pas la seule nouveauté à laquelle pensent le président de l'UEFA et ses équipes. Selon le Telegraph, ces derniers songent en effet à augmenter le nombre de participants en passant de 32 à 36 équipes engagées d'ici 2024. Une manière, selon le sérieux quotidien britannique, de calmer la colère des clubs les plus modestes qui auraient quelques strapontins de plus.

Un championnat à 36 ?

Deux options sont à l'étude pour le format de cette compétition élargie. D'une part, six poules de six équipes. Chaque équipe aurait alors dix matches à disputer (cinq à domicile, cinq à l'extérieur) pour se qualifier pour la phase à élimination directe. D'autre part, un «championnat » au cours duquel chaque équipe disputerait dix rencontres. Les affiches seraient définies par tirage au sort «équitable et équilibré».

Les 16 premiers du classement de ce «championnat» se qualifieraient alors pour la phase finale. Cette deuxième solution permettrait d'avoir davantage de chocs entre grosses cylindrées au programme. Une donnée à prendre évidemment en compte pour les diffuseurs, avides d'audience et de parts de marché. Quelle sera la formule finalement choisie ? La Ligue des Champions n'a assurément pas fini de nous étonner.