La Premier League se prépare à une grande révolution !

Championnat le plus puissant de la planète, la Premier League dispose de moyens financiers colossaux grâce (majoritairement) à ses droits TV. Doté d'une compétitivité de plus en plus accrue, le championnat anglais tend à se renouveler pour les prochaines années. C'est dans ce cadre-là que Manchester United et Liverpool sont à l'initiative du "Project Big Picture", une réforme de grande ampleur qui pourrait bouleverser le format actuel de la Premier League.

Comme le révèle The Telegraph, les deux géants anglais sont les moteurs de cette révolution de la Premier League. Le projet avait été initié en 2017, mais a nettement accéléré suite à la crise provoquée par le Coronavirus. L'objectif est de remodeler les finances des formations anglaises et de donner plus de pouvoir aux clubs. Pour ce faire, le passage à un championnat à 18 équipes est envisagé. Ce qui permettrait au passage de réduire le nombre d'équipes professionnelles en Angleterre à 90.

Une Premier League à 18 équipes

Pour renforcer la Premier League et ainsi limiter les bouleversements au sein de l'élite, il n'y aurait plus que deux clubs relégués, le 17e et le 18e. Cependant, le 16e disputerait des barrages avec les 3e, 4e et 5e de Championship. Outre ce changement de format de la Ligue, la Carabao Cup et le Community Shield pourraient être supprimés. Des décisions qui permettraient de réduire de façon nette le calendrier.

Une mesure viserait aussi à mettre fin au parachute doré dont bénéficient les équipes reléguées en Championship. En contre partie, la Premier League pourrait reverser 25% de ses revenus qui seraient ensuite répartis entre les clubs de l'English Football League (Championship, League One et League Two). Une autre proposition risque de faire grincer des dents puisqu'elle prévoit de donner plus de pouvoirs aux neuf clubs avec le plus d'ancienneté dans l'élite. Actuellement, il s'agit d'Arsenal, d'Everton, de Liverpool, de Manchester United, de Tottenham, de Chelsea, de Manchester City, de Southampton et de West Ham. Ainsi, si 6 de ses 9 membres sont favorables pour mettre en place une décision, celle-ci serait adoptée.

De gros pouvoirs pour "le Big 9"

De plus, ces écuries pourront mettre leur veto sur certains rachats de clubs. Ce qui met en doute la saine concurrence, avec la possibilité de pénaliser l'évolution d'un rival. Pour le moment, ces décisions sont plutôt bien accueillies par les gros clubs ainsi que les équipes des divisions inférieures. Ces dernières ont beaucoup souffert du coronavirus et pourraient profiter d'importantes rentrées d'argent. Cependant, les clubs de Premier League absents de ce groupe de 9 risquent fort de monter au créneau.

Avec deux places en moins en Premier League et une influence moins importante que leurs concurrents, des équipes comme Leicester, Wolverhampton, Leeds United ou encore Crystal Palace pourraient se sentir léser. D'autres propositions comme la participation obligatoire à un tournoi amical organisé par la Premier League sont aussi dans les tuyaux. Les gros clubs sont pour le moment ouverts au débat et espèrent pouvoir mettre en place ce projet le plus rapidement possible. Le championnat anglais s'apprête à initier une grande révolution.