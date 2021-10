Nice : Melvin Bard, le latéral qui donne tort à l'OL

La suite après cette publicité

Absent depuis trois semaines en raison d'une blessure à une cheville survenue lors de la rencontre contre Brest (2-1), Melvin Bard est de nouveau apte avec Nice pour la réception de l'Olympique Lyonnais, son club formateur, dimanche (13 heures). Un retour au meilleur des moments pour l'international Espoirs, arrivé de l’Olympique Lyonnais cet été en échange de 3 millions d'euros, qui expliquait qu'il garderait «toujours un œil sur mon club de cœur, je n’oublierai pas toutes ces années passées ici», lors de ses adieux à l'OL.

Parti en juillet dernier, alors qu'il était sous contrat avec l'OL jusqu'en 2024, Melvin Bard, qui aurait souhaité rester dans son club formateur selon la presse lyonnaise, assurait pourtant vouloir du temps de jeu. «Mon objectif est de jouer le plus possible, mais il y a de la concurrence à mon poste», expliquait-il après la victoire de l'OL contre Sochaux, en mars dernier (5-2). Mais pourtant, le départ "surprise" à Nice a rapidement été digéré par le latéral gauche de 20 ans.

Une adaptation immédiate

Avec seulement huit rencontres disputés depuis son arrivée chez les Aiglons, l'ancien Lyonnais impressionne depuis le début de saison. Il s'est parfaitement intégré dans la défense à quatre de l'OGC Nice et a rapidement devancé Hassane Kamara dans la hiérarchie au poste de latéral gauche. À l'aise défensivement et efficace techniquement grâce à son joli pied gauche, il s'est même offert son premier but en Ligue 1, contre Brest (2-1), en montrant qu'il pouvait également être efficace sur coup de pied arrêté. Un début de saison saluée par Christophe Galtier. «Melvin progresse de semaine en semaine. Il a une très bonne lecture du jeu. J'aime sa façon de se projeter après récupération du ballon», expliquait-il après la victoire contre le club breton.

Un sentiment partagé par l'entraîneur rhodanien, Peter Bosz, qui ne l'a vu que quelques jours sous le maillot lyonnais. «Melvin Bard, je l'ai vu pendant 3 ou 4 entraînements, je ne connais pas trop, car après il est parti au JO (...) Mais je n'ai pas d'œil sur leurs prestations à Nice (avec celle d'Amine Gouiri). Cela veut dire quelque chose sur notre Académie tout de même, on a plusieurs joueurs en Ligue 1 qui sont formés ici», a-t-il expliqué en conférence de presse, avant le choc à l'Allianz Riviera.

Alors que l'Olympique Lyonnais a préféré s'en séparer pour la modique somme de trois millions d'euros, l'international Espoirs figure déjà parmi les meilleures recrues de ce début de saison et progresse de semaine en semaine sous les ordres de Galtier. Melvin Bard va donc se retrouver pour la première fois face à ses anciens partenaires afin de relancer l'OGC Nice dans la course au podium, après sa dernière défaite à Troyes (0-1), lors de la précédente journée.

Pour le match de l'Olympique lyonnais, créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui et misez 150€ pour tenter de remporter 2 025€ grâce à la victoire 2-0 de l'OL cotée à 13,50. (cotes soumises à variation)