OL, Wolfsbourg : Amin Sarr est porté disparu

L’héritage de Bruno Cheyrou. Il y a un peu plus d’un an, l’ancien responsable de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a fièrement bouclé l’arrivée d’Amin Sarr, attaquant de Heerenveen méconnu du grand public. Mais au-delà de son recrutement, ce qui a surpris tout le monde c’est le prix auquel les Gones ont acheté le Suédois. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium ont cassé leur tirelire pour mettre 11 M€ sur la table. Un montant «auquel pourra s’ajouter un maximum de 1 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future». Ce qui est énorme. D’ailleurs, aux Pays-Bas, on s’est vite frotté les mains, voire même moqué, en découvrant le prix auquel il avait été cédé à Lyon.

Six mois difficiles à Lyon

Malgré tout, il fallait laisser sa chance au joueur. En 15 apparitions toutes compétitions confondues, le footballeur formé à Malmö a été titulaire à 7 reprises. Le temps pour lui de marquer 1 but et de délivrer 1 passe décisive. Au-delà des statistiques, Amin Sarr n’a pas montré grand-chose, lui qui a été souvent fantomatique et qui a eu du mal à trouver sa place sur le terrain. Dans le vestiaire, l’adaptation n’a pas été évidente non plus, lui qui échangeait avec peu de coéquipiers au final selon nos informations. Bruno Cheyrou a tenté de sauver le soldat Sarr en le soutenant publiquement alors qu’il essuyait de nombreuses critiques de la part de la presse comme des supporters.

«Amin est un bon gars. Il est arrivé en cours de saison. Forcément, il a besoin d’un temps d’adaptation comme il vient de l’étranger. Il ne parle pas beaucoup français. Donc ça arrive à tous les joueurs. Mais c’est un très bon joueur à l’entraînement, même en match, il fait de très bonnes actions», avait lâché l’ancien dirigeant lyonnais. Des qualités qu’on n’a pas vraiment eu l’occasion de percevoir quand il était sur le terrain. Après deux apparitions en début de saison 2023-24 contre Montpellier (22 minutes) et Nice (70 minutes), il a quitté l’OL pour rejoindre Wolfsbourg sous la forme d’un prêt. Et encore une fois, le prix d’Amin Sarr a fait jaser.

Il ne joue plus à Wolfsbourg

En effet, l’OL a annoncé que «ce prêt accompagné d’un bonus d’1M€ est assorti d’une option d’achat fixée à 13M€, à laquelle pourraient s’ajouter des incentives d’un montant de 500K€ ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert.» Ce qui aurait permis aux Gones de réaliser une petite plus-value avec un joueur très décevant. Mais ce ne sera a priori pas le cas. Présent en Allemagne depuis le 31 août, le joueur de 22 ans ne peut pas vraiment dire que le bonheur est dans le prêt. Cantonné à un rôle de remplaçant puisque Jonas Wind est en forme, il s’est contenté de miettes, lui qui est apparu à 5 reprises. Au total, il a joué 98 minutes cette saison. Car depuis sa dernière apparition le 21 octobre contre le Bayer Leverkusen (45 minutes jouées), Amin Sarr n’a plus disputé le moindre match avec Wolfsbourg.

Malgré tout, il a tenté de rester positif. « Je suis jeune, j’ai besoin de temps pour me développer», avait-il expliqué. Mais l’écurie de Bundesliga en avait vu assez et a tenté de casser son prêt cet hiver. Ce qui n’a pas été possible, puisque l’OL ne comptait pas le rapatrier. La solution aurait pu venir d’un autre club qui aurait pu l’accueillir. Problème : l’attaquant ne pouvait pas jouer pour un autre club puisqu’il avait déjà joué pour deux équipes cette saison, à savoir Lyon et Wolfsbourg. Amin Sarr est donc resté en Allemagne, où il n’a plus joué depuis plus de trois mois à présent. Il faut noter qu’il a manqué 6 rencontres entre décembre et janvier en raison d’un problème au genou. Mais avec ou sans blessure, il ne jouait plus de toute façons. Tout cela n’a pas eu d’impact puisque Wolfsbourg voulait s’en débarrasser bien avant.

Son avenir pose déjà question

Et la situation ne devrait donc pas évoluer pour l’attaquant lié à Lyon jusqu’en juin 2027, qui est même mis à l’écart lors des matches (choix du coach, ndlr). Contacté par nos soins, David Hamza, journaliste pour Fussball Transfers, nous a confié à son sujet : «il a quitté Lyon en prêt parce qu’il n’a pas beaucoup joué. Mais à Wolfsbourg, c’est encore pire. Il n’a joué que les cinq premiers matches et toujours seulement quelques minutes. Il n’a pas fait bonne impression et n’a eu aucun impact. Lors des trois dernières rencontres, il n’était même pas dans le groupe et la compétition est devenue encore plus grande avec la signature cet hiver de Kevin Behrens. De plus, Jonas Wind se porte très bien aussi puisqu’il a marqué 10 buts.» Ce qui ne fait pas les affaires d’Amin Sarr. D’ailleurs, son avenir ne s’écrira pas du côté de Wolfsbourg, où on ne compte pas lever son option d’achat nous a-t-on fait savoir.

David Hamza est aussi de cet avis. «Pour l’instant, je pense qu’il n’a pas d’avenir ici et l’option d’achat ne sera pas activée à moins qu’il ne s’améliore soudainement beaucoup et/ou n’obtienne une nouvelle chance. Il pourrait y avoir un nouvel entraîneur puisque Niko Kovac pourrait être limogé si Wolfsburg perd plus de matches. Mais ce n’est pas la tendance actuellement.» Du côté de Lyon, on suit la situation du joueur, qu’il faudra réussir à caser ailleurs cet été. Mais cela n’inquiète pas plus le club pour le moment nous a-t-on fait savoir. Certaines sources proches du joueur, elles, nous ont parlé d’un possible retour aux Pays-Bas cet été. Quoi qu’il en soit, pour l’OL, il faudra malgré tout régler son cas et limiter la casse avec un joueur acheté cher. Un cadeau empoisonné laissé par Bruno Cheyrou à David Friio et ses équipes.