Serie A : Cagliari s'offre la Sampdoria

La septième journée de Serie A offrait ce samedi un match de milieu de tableau entre Cagliari et la Sampdoria. Et après 40 minutes de jeu où le score n'avait pas évolué d'un iota, Tommaso Augello recevait un carton rouge après avoir accroché Nahitan Nandez qui partait en direction du but. Au retour des vestiaires, Cagliari profitait de son avantage numérique pour ouvrir le score sur penalty grâce à Joao Pedro (1-0, 48e).

Intéressant aujourd'hui, Nahitan Nandez doublait la mise suite à un bon ballon de Giovanni Simeone en profondeur. Après un petit numéro, l'Uruguayen marquait (2-0, 69e). Riccardo Sottil inscrivait aussi un but, mais il était refusé par l'arbitrage vidéo (78e). Avec cette victoire 2-0, Cagliari remonte à la onzième place à hauteur de son adversaire du jour.

Le classement de la Serie A