Ligue Europa : l’entraîneur du Skakhtar Donetsk dédie la qualification à l’Ukraine

Qualifié pour les 1/8e de finale d’Europa League ce jeudi, après avoir éliminé le Stade Rennais au Roazhon Park (2-1, 1-2, 4-5 tab), le Shakhtar Donetsk s’est donné un bol d’air frais. Malmenés tout au long de la rencontre, les Ukrainiens ont plié mais pas rompu, trouvant les ressources nécessaires pour réduire l’écart à la 119e minute et s’offrir une séance de tirs au but riche en rebondissements. Interrogé après la rencontre, Igor Jovicevic, l’entraîneur du Shakhtar Donetsk, a dédié cette victoire à l’Ukraine.

«C’était très important. Ce match c’était pour toi, Ukraine, a d’abord lancé Igor Jovicevic, entraîneur croate du club ukrainien. Je ne trouve pas les mots en ce moment, on a été présents jusqu’au bout. On pourrait presque dire qu’on est morts sur la pelouse, qu’on y a laissé des membres. Cette victoire est une récompense pour notre travail. Respect à mes joueurs, je suis fier d’eux», a conclu le technicien arrivé au Shakhtar il y a seulement six mois, et qui doit se contenter de disputer des matches amicaux depuis son arrivée, en raison du climat hostile qui flotte toujours au-dessus de l’Ukraine.

