Barrages d’Europa League : le Shakhtar Donetsk sort Rennes au terme d’une soirée complétement folle, l’Ajax Amsterdam éliminé, la Roma renversante !

Après les éliminations du FC Nantes face à la Juventus Turin et de l’AS Monaco contre le Bayer Leverkusen, le Stade Rennais se devait de redorer le blason tricolore sur la scène européenne. Opposés aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, les Bretons, défaits (1-2) lors du 16e de finale aller, avaient fort à faire. Alignés en 4-4-2, les hommes de Bruno Genesio, qui restaient sur 5 défaites en 7 matches (2 victoires) toutes compétitions confondues, ne tardaient pas à se mettre en évidence face au 4-1-4-1 concocté par Igor Jovicevic. Servi sur la gauche de la surface, Gouiri sollicitait Trubin, auteur d’une première belle parade (2e).

Karl Toko-Ekambi offre la prolongation aux Bretons !

Déterminés et dominateurs sur le plan collectif, les Rennais sonnaient, à nouveau, la charge quelques instants plus tard mais Spence (7e) puis Truffert (11e) tombaient encore sur le portier ukrainien. En contrôle, Rennes passait, malgré tout, proche de la punition sur la première offensive du Shakhtar Donetsk. Opportuniste dans la foulée d’un corner venu de la droite, Traoré, seul dans les 6 mètres, trompait Mandanda mais le but était logiquement refusé pour une main de Bondarenko au départ de l’action (22e). Sauvé par la VAR, le SRFC repartait à l’attaque et Majer allumait une nouvelle mèche, finalement repoussée par un Trubin décisif (28e). Moins convaincant dans le dernier quart d’heure, Rennes était virtuellement éliminé à la pause malgré 9 tirs (un seul pour les joueurs de Donetsk).

Au retour des vestiaires, les Rennais étaient enfin récompensés. Profitant d’un superbe rush solitaire de Doku, Gouiri décalait Karl Toko-Ekambi en pleine surface. Avec l’aide de la barre, l’ancien buteur de l’OL, déjà buteur à l’aller, trompait Trubin, impuissant (1-0, 52e). Portés par ce but, les Bretons se montraient encore dangereux mais Doku, très actif dans cette rencontre, ratait sa frappe (56e) avant de servir Kalimuendo, contré in-extremis (58e). Plus que jamais en course pour les 8es de finale de la compétition, les Rennais pouvaient, cependant, remercier Steve Mandanda, décisif à deux reprises face aux attaquants ukrainiens (66e, 68e). Toujours aussi dangereux, Doku répliquait, lui, d’une belle frappe enroulée mais sa tentative était bien repoussée (69e). À l’approche du dernier quart d’heure, Genesio apportait du sang frais et Ugochukwu remplaçait Majer (71e).

Ibrahim Salah, facteur X des Rennais avant le drame…

Si Zubkov était tout proche de l’égalisation (87e), Truffert (89e) puis Tait (90+1e), tout juste entré en jeu, pensaient, quant à eux, offrir la qualification aux Rouge et Noir dans les ultimes instants. Malgré une fin de rencontre irrespirable, les deux formations en restaient là et allaient se départager dans une prolongation décisive. Ibrahim Salah, Birger Meling et Désiré Doué apparaissaient sur la pelouse du Roazhon Park et Rennes continuait à pousser. Trouvé par Salah, Gouiri déclenchait une soudaine frappe mais Trubin se montrait (encore) impérial (102e). Dominateur, Rennes finissait logiquement par faire la différence. Une nouvelle fois porté par un Doku inarrêtable, le club breton pouvait remercier le jeune Salah, seul dans les six mètres pour reprendre l’offrande de l’ailier belge (2-0, 106e). En fin de rencontre, les coéquipiers de Spence accrochaient leur qualification mais un terrible coup du sort allait tout changer…

Sur un centre anodin de Neven Djurasek, Belocian manquait son dégagement et lobait Mandanda (2-1, 119e)… Emmenés dans une fatidique séance de tirs au but, les Ukrainiens s’en sortaient finalement au terme d’un scénario totalement fou. Tout proche de l’élimination après deux échecs de Doku et Meling, Rennes et Mandanda profitaient de deux échecs de Bondar et Sikan pour rester en vie mais après un nouveau raté d’Ugochukwu, Kelsy permettait finalement au Shakhtar Donetsk de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Un scénario terrible pour les hommes de Bruno Genesio.

La Roma et l’Union Berlin qualifiés !

Dans les autres rencontres de cette soirée européenne, l’AS Roma de José Mourinho, battue (1-0) par Salzbourg lors du match aller, devait réagir pour continuer l’aventure en Ligue Europa. Maîtres des débats au cours du premier acte, les pensionnaires du Stadio Olimpico prenaient logiquement l’avantage grâce à Belotti (1-0, 33e) avant que Dybala offre le break aux siens (2-0, 40e). Après la pause, le club romain conservait sa cage inviolée et filait ainsi en 8es de finale. Dos à dos après le 16e de finale aller, l’Union Berlin et l’Ajax Amsterdam jouaient, quant à eux, une rencontre retour décisive. À ce jeu-là, ce sont les Allemands d’Urs Fischer, troisièmes de Bundesliga, qui s’en sortaient grâce à une victoire probante. Si Knoche ouvrait le score sur penalty peu après la fin du premier quart d’heure (1-0, 20e), Juranovic profitait d’une grossière erreur de Geronimo Rulli pour doubler la mise (2-0, 44e) juste avant la pause. En seconde période, l’Ajax reprenait rapidement espoir grâce à l’inévitable Kudus (2-1, 47e) mais Doekhi redonnait, dans la foulée, deux buts d’avance aux siens (3-1, 50e) et scellait la qualification de la formation berlinoise.

Tous les résultats de 21 heures

Rennes 2-1, 4-5 aux tab (1-2) Shakhtar Donetsk : Karl Toko-Ekambi (52e) et Salah (106e) / Belocian (119e, csc)

AS Roma 2-0 (0-1) Salzbourg : Belotti (33e) et Dybala (40e)

Union Berlin 3-1 (0-0) Ajax Amsterdam : Knoche (20e, sp), Juranovic (44e) et Doekhi (50e) / Kudus (47e)

Manchester United 2-1 (2-2) FC Barcelone : Fred (47e) et Antony (73e) / Lewandowski (16e, sp)