MU : Erik ten Hag adoube Casemiro

Manchester United est allé décrocher un succès important ce samedi sur la pelouse de Bournemouth (0-1) dans la bataille pour la Ligue des champions. Et les Red Devils peuvent remercier un homme après cette victoire précieuse : Casemiro, encore une fois. Le Brésilien a inscrit l’unique but de la rencontre après un retourné fantastique. En conférence de presse d’après-match, son coach, Erik ten Hag n’a pas hésité à lui tirer des louanges.

« Nous sommes heureux de l’avoir trouvé et sa contribution est énorme. (…) Quand il joue, il apporte de l’équilibre au milieu de terrain et nous avons remporté beaucoup de victoires avec ce milieu de terrain. Il ne cesse de nous surprendre. C’est un excellent joueur de football. Nous savons qu’il est très bon en termes d’organisation, d’anticipation, de gain de duels, de combat et de cohésion de l’équipe, même en possession du ballon, sa distribution des passes et sa finition sont très importantes ».

