OL : John Textor prévoit un gros budget mercato

Selon les informations de Bloomberg, John Textor, l’un des candidats potentiels au rachat des parts de l’OL, souhaiterait investir 90 millions d’euros sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif lyonnais. L’investisseur américain, qui possède déjà des parts à Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek, est encore en course pour rentrer dans le capital du club rhodanien.

Selon le média économique, l’Olympique Lyonnais serait évalué à plus de 800 millions d’euros et Textor investirait environ 90 millions d'euros dans les transferts de joueurs et le développement de l’OL Académie, s’il est choisi. Le conseil d'administration lyonnais et Jean-Michel Aulas ont fixé la date butoir de cette vente au 23 juin. D’autres investisseurs venant des Etats-Unis sont également en course, dont l’homme d’affaires Foster Gillett, qui serait en pole position dans ce dossier.