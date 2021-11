Youth League : le FC Barcelone cartonné par le Dynamo Kiev

Décidément, la Youth League ne réussit pas au FC Barcelone cette saison. Troisième de sa poule derrière le Dynamo Kiev (1er) et Benfica (2e), le club catalan a pris une correction contre la formation ukrainienne. Porté par le Sénégalais Samba Diallo auteur d'un doublé (2e et 82e) mais aussi des buts de Kiril Popov (45e +1) et Maksym Diachuk (66e), le Dynamo Kiev s'est imposé 4-1. Juan Garrido avait égalisé en première période pour les Catalans (37e). À noter l'exclusion d'Ilias Akomach (40e) en fin de première période.

Dans ce groupe, le Bayern Munich est de son côté en train de perdre 2-0 contre Benfica. Dans le groupe H, la Juventus qui a battu le Zenit 4-2 est première de son groupe avec un point d'avance sur Chelsea. Les Blues ont battu Malmö 5-0. A noter aussi la victoire 2-1 de Manchester United contre l'Atalanta et celle de Salzbourg contre Wolfsbourg (2-1).

Les résultats en Youth League