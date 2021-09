Youth League : le FC Barcelone et le Bayern Munich humiliés par Benfica et Kiev

Alors que Lille a été battu par Salzbourg en Youth League (3-1), les matches se poursuivaient ce mercredi après-midi. Dans le groupe E, le FC Barcelone affrontait Benfica. Après une victoire inaugurale sur le score de 2-0 contre le Bayern Munich, les Catalans ont déchanté au Portugal. Le jeune Joao Resende s'est offert un doublé (45e+1 et 57e) tandis que Cher Ndour (57e) et Martim Neto (68e) ont aussi participé à la fête. À noter l'expulsion du gardien Ander Astralaga Aranguren côté catalan (53e). Une défaite 4-0 qui fait mal au FC Barcelone qui se fait doubler par son adversaire du jour.

En tête du groupe, on retrouve le Dynamo Kiev qui avait commencé par une victoire 4-0 contre Benfica et qui a réalisé la même performance contre le Bayern Munich. Samba Diallo a réalisé un doublé (33e et 57e) tandis que Nazar Voloshyn (59e) et Illia Skrypnyk (86e) ont aussi marqué. Dans le groupe de Lille, Séville a été accroché par Wolfsbourg (1-1) tandis que dans le groupe H, la Juventus a battu Chelsea 3-1.