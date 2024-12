Paulo Fonseca confirme son départ de l’AC Milan

Un petit tour et puis s’en va. Six mois seulement après son arrivée, Paulo Fonseca n’est déjà plus l’entraîneur de l’AC Milan. Incapable de redresser la barre avec les Rossoneri, huitièmes du classement en Serie A, le technicien portugais a été écarté de son poste par ses dirigeants. Il l’a annoncé d’une manière assez particulière, dans sa voiture, au moment de quitter San Siro.

Alors qu’il n’avait rien laissé transparaitre pendant la conférence de presse qui avait suivi la rencontre entre Milan et Rome (1-1), l’ancien coach du LOSC a finalement tout déballé. « Oui, j’ai quitté Milan. C’est la vie, je suis conscient d’avoir fait tout ce que je pouvais », a lâché le technicien de 51 ans au micro de Sky Sports. L’officialisation de son départ ne devrait donc plus tarder, en attendant la nomination de son potentiel successeur.