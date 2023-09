Juventus : Max Allegri évoque le cas Paul Pogba

La suite après cette publicité

À la veille de la rencontre face à la Lazio, Massimiliano Allegri s’est présenté face à la presse. Avec beaucoup de questions sur de l’extra-sportif, entre les récentes déclarations de Leonardo Bonucci et surtout le contrôle positif à la testostérone de Paul Pogba. Au sujet du Français, l’entraîneur de la Juventus n’a pas voulu trop en dire.

« Je suis désolé pour Pogba, mais je ne peux rien ajouter d’autre aussi car il y a une procédure en cours. Je sais seulement qu’il ne sera pas là demain contre la Lazio et je ne pense pas non plus qu’il sera là contre Sassuolo », a lancé le technicien transalpin face aux journalistes.