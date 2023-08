FC Barcelone : retournement de situation radical pour Ansu Fati !

La suite après cette publicité

C’est un money-time du mercato assez agité qui attend le FC Barcelone. Et pour cause, l’écurie présidée par Joan Laporta attend encore du renfort, avec deux joueurs qui pourraient bien débarquer d’ici vendredi soir : João Cancelo et un attaquant qui a des chances d’être João Félix. Seulement, il faut encore dégraisser, et ce n’est pas mince affaire.

Il y a le départ de Clément Lenglet vers Aston Villa qui devrait rapporter quelques deniers aux Barcelonais, et surtout, leur donner un peu plus de marge de manoeuvre vis à vis du fair-play financier de la Liga. Mais ce n’est pas tout, puisque selon la presse espagnole, un dossier pourrait tout changer : celui menant à Ansu Fati. Ce dernier, qui ne voulait pas entendre parler d’un départ, aurait changé d’avis ces dernières heures.

Un changement d’avis radical

La Cadena COPE et Mundo Deportivo, entre autres, indiquent ainsi que l’international est à l’écoute d’offres. Jorge Mendes, son agent, lui fera ainsi parvenir au cours des prochaines heures les propositions des clubs intéressés, parmi lesquels on retrouve Chelsea, Tottenham et le Borussia Dortmund comme options les plus sérieuses. Il avait initiallement prévu de rester, mais après avoir vu qu’il n’allait avoir qu’un rôle secondaire sous les ordres de Xavi, il a changé d’avis.

Le FC Barcelone ferait ainsi de belles économies, et serait aussi prêt à accepter une offre de prêt si le club intéressé venait à prendre en charge les émoluments de l’Espagnol. Cela permettrait de passer à l’attaque pour João Félix, indésirable à l’Atlético de Madrid et priorité de la direction pour le secteur offensif. Les prochaines heures vont être animées…