Barça-PSG : Christophe Dugarry lance un avertissement à Kylian Mbappé

Présent sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme avant le quart de finale retour de Ligue des Champions opposant le Barça au PSG, Christophe Dugarry a insisté sur les enjeux individuels de ce choc européen. L’occasion pour l’ancien international français d’envoyer un avertissement au Bondynois. «S’il faut poser la question de dire si Mbappé est un bon joueur, un très bon joueur ou un grand joueur, on est à peu près tous d’accord pour dire que oui. Ce n’est pas ce match qui va faire que…. Après je pense que ce match va faire que son passage au Paris Saint-Germain sera une totale réussite ou un échec partiel», a tout d’abord indiqué Dugarry.

Et d’ajouter : «si on voit le même genre de match que celui qu’il a pu faire au match aller, c’est-à-dire une attitude déplorable et là je parle du manque d’envie, du manque de volume de course, du manque d’efforts, parfois pas concerné par ce qui se passe autour de lui, beaucoup de mauvais choix de jeu… Un match où rien n’a fonctionné. Dans le football, on a le droit d’être nul, ça fait partie du jeu. Et même les plus grands joueurs ont parfois été nuls. […] Est-ce qu’il est capable de se rattraper? J’en suis persuadé et j’en suis convaincu. Je suis sûr que Kylian Mbappé, d’ailleurs il l’a montré et c’est pour ça que son passage actuel est étrangement long dans la médiocrité. Je n’ai jamais vu Kylian Mbappé aussi mauvais aussi longtemps. Et avec, surtout, une attitude sur beaucoup de matchs qui se ressemble». Reste désormais à voir quel visage affichera l’ancien Monégasque en terres catalanes…

