LdN, Espagne : la liste pour le Final Four avec Robin Le Normand

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a communiqué ce vendredi sa liste de 23 joueurs qui participeront au Final Four de la Ligue des Nations cet été. Pour rappel, la Roja affrontera l’Italie en demi-finale, le 15 juin, à Enschede (Pays-Bas), puis la Croatie ou les Pays-Bas en cas de victoire, en finale.

Comme pressenti ces derniers jours dans la presse espagnole, le néo-naturalisé Robin Le Normand fait bien partie du groupe convoqué par Luis de la Fuente. À noter également les présences des deux Parisiens Juan Bernat et Fabián Ruiz, tout comme celle de Jordi Alba. En revanche, les Catalans Pedri et Alejandro Balde sont eux absents pour cause de blessure.

La liste complète :

Gardiens : Unai Simon, Kepa Arrizabalaga, David Raya

Défenseurs : Dani Carvajal, Jesus Navas, Aymeric Laporte, David Garcia, Robin Le Normand, Jordi Alba, Juan Bernat

Milieux de terrain : Rodri, Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi, Sergio Canales

Attaquants : Alvaro Morata, Joselu, Rodrigo Moreno, Marco Asensio, Nico Williams, Dani Olmo, Yeremy Pino