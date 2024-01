John Textor se tourne vers un Brésilien du Betis

Le marché des joueurs brésiliens est un marché privilégié du groupe Eagle Football Holdings de John Textor, notamment avec sa filiation avec le club de Botafogo. Le président de l’OL a d’ailleurs fait venir deux joueurs à Lyon, Lucas Perri et Adryelson. Cette fois-ci, c’est un transfert dans le sens inverse, de l’Europe au Brésil, que John Textor prépare en la personne de Luiz Henrique (23 ans) selon le média espagnol Relevo. Le joueur du Real Betis Balompié, au club depuis 2022, commence à redevenir titulaire avec Manuel Pellegrini, il a notamment commencé les deux derniers matchs avec son équipe (contre le Barça et Grenade), et intéresse fortement le Botafogo.

La suite après cette publicité

Pour enrôler le Brésilien, John Textor doit mettre le prix demandé par le club de Liga, à savoir 20 millions d’euros. Ce que l’Américain est disposé à faire. Avec cette offre, il devancerait Leipzig, qui était le club le mieux placé pour acquérir Luiz Henrique. La situation s’est inversée puisque les Allemands voulaient d’abord un prêt avant de se prononcer sur une vente proche de 20 millions d’euros.