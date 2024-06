OM : très mauvaise nouvelle dans le dossier du futur entraîneur !

Lundi prochain, le mercato sera officiellement ouvert pour les clubs de Ligue 1. Le début d’un long marathon de presque trois mois, pendant lesquels les clubs de l’Hexagone vont faire leurs emplettes et tenter de renforcer leur effectif. L’Olympique de Marseille fait partie des clubs attendus au tournant pendant ces trois mois estivaux, après une saison plutôt galère conclue sur une absence de qualification européenne.

La suite après cette publicité

Pablo Longoria va donc être particulièrement actif sur le marché, tant dans le sens des départs, puisqu’il faudra libérer de la masse salariale, qu’au niveau des arrivées. Surtout que le futur coach olympien demandera sûrement des joueurs… Un prochain entraîneur dont on ne connaît toujours pas l’identité d’ailleurs. Selon nos informations et comme dévoilé par nos soins ces dernières semaines, la priorité de la direction phocéenne n’est autre que Sergio Conçeiçao, le coach portugais qui vient de faire ses adieux au FC Porto.

À lire

Jonathan Clauss annonce être prêt à quitter l’OM

Un concurrent très sérieux

Une bonne nouvelle pour l’OM ? Oui… Et non. Effectivement, comme révélé par le quotidien L’Equipe, le Lusitanien est convoité par… la Lazio. Le club romain qui vient de perdre Igor Tudor, l’ancien de l’OM justement, se cherche un nouveau coach en urgence et l’ancien de Nantes est tout en haut de la shortlist. Une concurrence de poids pour l’Olympique de Marseille, qui n’a toujours pas réussi à conclure les négociations.

La suite après cette publicité

La Lazio jouera effectivement une Coupe d’Europe l’an prochain, la Ligue Europa, contrairement à l’OM. Les Italiens évoluent aussi dans un championnat plus compétitif et plus médiatisé, ce qui peut être intéressant d’un point de vue carriériste pour le Lusitanien… Mais surtout, Conçeiçao a joué à la Lazio pendant sa carrière, où il a laissé de très bon souvenirs et où il a peut-être affiché son meilleur niveau. Autant dire que c’est un concurrent assez rude pour l’état-major marseillais…