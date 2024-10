L2 : Lorient dompte Caen sur le fil, Clermont cartonne Guingamp

Trois rencontres se disputaient ce samedi en début d’après-midi pour le compte de la huitième journée de Ligue 2 BKT. Après la lourde défaite subie face à Grenoble (3-0) la semaine passée, Clermont s’est totalement relancé en étrillant Guingamp (4-1) au stade Gabriel-Montpied. Grâce à un doublé de l’excellent Ousmane Diop et la première réalisation de la saison de Famara Diedhiou, meilleur buteur de Ligue 2 en 2016, déjà sous le maillot de Clermont. La réduction du score guingampaise par Sagna (88e) n’aura rien changé.

Dans les deux autres matches de 14h, Ajaccio, réduit à 10 en première période puis à 9 en seconde, a réussi à accrocher le nul à la maison face au promu Martigues. Enfin, Lorient qui était en déplacement à Caen s’en sort in-extremis grâce à un but de Mohamed Bamba (87e) pour décrocher la victoire. Au classement, Lorient s’empare de la 2e place au profit de Dunkerque grâce à la différence de buts (16 points). Le grand perdant de la journée en haut du tableau, c’est Guingamp. Humiliés à Clermont, les Bretons tombent à la 6e place et pourraient encore chuter d’ici à la fin de la journée. Ajaccio, Clermont et Caen se suivent aux 12e, 13e et 14e places. Martigues (17e) gagne un rang en passant devant Troyes et n’est plus lanterne rouge.

Tous les résultats de 14 heures

AC Ajaccio 1-1 Martigues : Ibayi (22e) / Mendy (45+3e)

Caen 1-2 Lorient : Gomis (18e) / Kroupi (35e) et Bamba (87e)

Clermont 4-1 Guingamp : Magnin (10e), Diop (15e, 56e) et Diedhiou (53e) / Sagna (88e)