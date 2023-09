Le Barça retient son souffle pour Vitor Roque

À Barcelone, la semaine avait parfaitement commencé. En effet, le club catalan a débuté sa campagne européenne du bon pied en étrillant le Royal Antwerp (5-0) en ouverture de la Ligue des champions, édition 2023-2024. Mais ce vendredi, le Barça vient d’enregistrer une mauvaise nouvelle avec la blessure de Vitor Roque.

As relaye ce matin que la pépite brésilienne, pour qui le FC Barcelone a déboursé pas moins de 60 M€ pour s’attacher ses services et dont l’arrivée est prévue cet hiver, a été contraint de quitter prématurément ses partenaires à l’occasion d’un match entre son club de l’Athletico Paranaense et l’Internacional (2-1). À la suite d’un choc rugueux avec un défenseur adverse, la cheville du jeune prodige de 18 ans a tourné entraînant sa sortie sur civière après 11 minutes de jeu. Si son entraîneur a évoqué une simple entorse à l’issue de la rencontre, de son côté le FC Barcelone attend avec impatience le résultat de ses examens médicaux pour évaluer la gravité de sa blessure.