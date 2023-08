Manchester United accélère pour boucler 3 arrivées !

Les Red Devils vivent un début de saison infernal. Ce n’est pas forcément lié aux résultats. Malgré une défaite face à Tottenham, Manchester United a déjà deux victoires au compteur (face à Wolverhampton et Nottingham Forest). Mais ce qui tracasse le club anglais actuellement ce sont les joueurs blessés. En effet, l’infirmerie mancunienne continue à se remplir jour après jour. Mason Mount, Luke Shaw, Tyrell Malacia & co ont été rejoints par Raphaël Varane. Le Français pourrait être absent 6 semaines.

Deux renforts en défense attendus

Une très mauvaise nouvelle pour Erik ten Hag. Le Néerlandais peut compter sur Lisandro Martinez et Victor Lindelöf en son absence. Harry Maguire aussi. Mais l’Anglais n’entre plus dans ses plans. Comme évoqué sur notre site, Jean-Clair Todibo est suivi par les pensionnaires d’Old Trafford. The Sun confirme ce jeudi que MU pense toujours à lui. Encore plus après la blessure de Varane. Les Mancuniens comptent aussi recruter un latéral supplémentaire à gauche.

The Athletic a cité le nom de Nicolas Tagliafico. L’Argentin n’est pas contre quitter l’OL et retrouver son ancien coach à Manchester. MU envisageait un prêt mais Lyon attend au moins 10 millions d’euros pour son joueur. De quoi refroidir l’écurie britannique qui a donc d’autres noms en tête en plus du sien, comme celui de Marc Cucurella (Chelsea). Un prêt du joueur arrivé il y a un an à Chelsea est aussi dans les tuyaux. Mais rien n’est encore fait. Questionné à son sujet, Mauricio Pochettino a botté en touche.

ETH veut un milieu

«Je ne sais rien. Peut-être que vous le savez mieux que moi. Tous les joueurs qui s’entraînent quotidiennement sur le terrain et qui s’entraînent avec nous sont dans nos plans. Et puis, comme vous le savez, les choses arrivent parce que c’est la décision des deux parties, le joueur et le club, si quelque chose arrive dans les prochains jours, nous vous en informerons.» Tout est donc possible d’ici demain soir. Même chose d’ailleurs concernant un renfort dans l’entrejeu.

ETH veut un joueur supplémentaire. D’autant que MU veut se débarrasser de Donny van de Beek, qui est dans le viseur de Lorient notamment. Et d’après le Manchester Evening News, c’est Sofyan Amrabat qui est la priorité du technicien néerlandais. Les Red Devils planchent sur son arrivée et discutent sérieusement avec la Fiorentina. L’idée des Anglais est d’obtenir un prêt selon le MEN. Trois renforts sont donc attendus à Manchester d’ici la clôture du marché.