Manchester United s’active pour remplacer Harry Maguire !

Le dossier du recrutement d’un défenseur central à Manchester United était forcément très attendu depuis le début du mercato. Harry Maguire ayant scellé son départ du côté de West Ham pour 35 M€, les Red Devils vont désormais accélérer pour recruter le renfort idoine, qui sera susceptible de renforcer sur la durée le club mancunien. Après avoir songé à Axel Disasi finalement parti à Chelsea, MU a plusieurs cibles de choix pour solidifier son arrière garde.

Plusieurs joueurs sont visés à commencer par Edmond Tapsoba, le roc défensif burkinabé du Bayer Leverkusen ou encore le champion du monde tricolore Benjamin Pavard. Mais un autre joueur fait également office de priorité aux yeux d’Erik ten Hag, un certain Jean-Clair Todibo, un joueur suivi depuis le début de mercato et même depuis un an par le club anglais. Le roc défensif du Gym, qui a été appelé en équipe de France ces derniers mois, est annoncé sur le départ et Florent Ghisolfi, le directeur sportif du Gym a laissé la porte ouverte à un départ en cas de belle offre. Celle-ci n’est pas encore arrivée sur le bureau de ce dernier selon nos informations, mais une prise de contact entre les différentes parties a bien eu lieu comme révélé en début de semaine par Fabrizio Romano.

Todibo encore loin de Manchester United

Mais si Manchester United est le club de cœur de Todibo, il est encore loin d’Old Trafford. La Juventus a tenté une courte approche la semaine dernière et voulait même inclure plusieurs joueurs dans le deal pour boucler l’opération (dont Daniele Rugani, Luca Pellegrini ou encore Marley Aké). Des discussions qui n’ont pas été plus loin que le stade de l’intérêt. Selon nos informations, un autre club dont le nom n’a pas filtré lorgne également l’ancien défenseur du FC Barcelone.

La balle est dans le camp de l’entourage du joueur, mais aussi de l’OGC Nice. Ghisolfi va se montrer intraitable et va demander une somme importante, sans doute supérieure aux 40 M€ évoqués dans les médias ces derniers jours. Mais le club anglais qui dispose d’autres pistes pourrait ne pas mettre le montant demandé par le club azuréen. Quoi qu’il en soit, la reprise des championnats ainsi que l’officialisation du départ d’Harry Maguire devraient permettre d’accélérer les choses.