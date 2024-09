Argentine : la FIFA suspend Emiliano Martinez !

Emiliano Martinez vient d’être suspendu pour deux matchs par la FIFA, après avoir frappé un cameraman. Au terme d’Argentine - Colombie, en finale de la Copa América 2024 (remportée par l’Albiceleste, 1-0), l’ancien portier d’Arsenal, en pleine célébration avec l’un de ses compatriotes, avait poussé un caméraman venu capter le moment. Pour ce geste un peu dingue, le joueur d’Aston Villa a donc écopé de deux matchs de suspension directs.

Selon AS, cette sanction aurait également un lien avec la célébration du gardien de but de 32 ans, qui a reproduit le geste obscène qu’il avait déjà fait à l’issue du Mondial au Qatar en 2O22. Suspendu deux matchs, Martinez manquera les rencontres face au Venezuela et la Bolivie. Cette absence dans les buts de l’Albiceleste pourrait profiter au portier de l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli, qui devrait assurer l’intérim.