Ligue 1 : Lens et Montpellier se quittent dos à dos

En ouverture de la 15e journée de Ligue 1, la Mosson était le théâtre d’une rencontre entre Montpellier et Lens qui sentait la poudre. Les Sang et Or, victorieux de leurs trois dernières rencontres dans l’élite, avaient l’opportunité de surfer sur leur bonne dynamique. Une victoire ce soir aurait pu permettre aux coéquipiers d’Elye Wahi, de retour à la Mosson où il a été ovationné après son transfert estival entre le MHSC et le RCL, de mettre la pression sur Lille et Monaco. De son côté, le club de la Paillade recherchait également la victoire afin de se rapprocher de la première partie de tableau.

Et dès les premiers instants de la rencontre, le rythme aura été à la hauteur de l’enjeu. Très motivés, les 22 joueurs de la rencontre se sont livrés à un premier quart d’heure très engagé. Sûrs de leur jeu, les Artésiens ont eu le contrôle du cuir en majorité mais leur possession s’est avérée trop stérile et peu d’occasions n’ont été à mettre à l’actif des hommes de Franck Haise. En contre, le MHSC s’est montré parfois tranchant, mais encore trop approximatif pour forcer le verrou nordiste. L’occasion d’Enzo Tchato, trop altruiste, illustre toutes les carences héraultaises en phase offensive lors d’un premier acte disputé mais sans réelles occasions.

Un deuxième acte moins enlevé et toujours sans but

Au retour des vestiaires, le rythme a baissé alors que Lens a multiplié les imprécisions techniques. Alors que les locaux ont perdu leur feu follet Mousa Al-Tamari (57e), Lens a failli ouvrir le score mais Elye Wahi, trop maladroit ce vendredi, a perdu son duel contre Benjamin Lecomte (60e). A l’image de plusieurs tentatives timides d’Akor Adams (62e, 69e), le MHSC n’a pas été assez dangereux pour vraiment inquiéter Brice Samba durant cette rencontre malgré une bonne volonté appréciable pour Michel Der Zakarian.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lens 23 15 4 6 5 4 19 15 13 Montpellier 14 15 -3 3 6 6 17 20

En fin de rencontre, le score n’a finalement pas évolué malgré l’énorme occasion d’un Akor Adams décidément maladroit face à Brice Samba (87e). Malgré 4 minutes de temps additionnel et plusieurs joutes verbales entre les différents acteurs de la rencontre, le score n’a pas évolué et les deux équipes se sont quittés sur un nul vierge qui n’arrange personne. Alors que Montpellier est 13e, Lens reste cinquième et laisse Lille et Monaco creuser l’écart en cas de victoire ce week-end.